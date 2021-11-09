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Engelliler kar keyfi yaşadı

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Engelliler kar keyfi yaşadı

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, eğitim verdiği kursiyerlere kar sevinci yaşattı.

ESENYURT, İSTANBUL (Bültenler) - Snowpark'a giden özel çocuklar gerek kartopu oynayarak gerekse kızakla kayarak eğlenceli bir gün geçirdi.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören kursiyerler, Esenyurt'ta bulunan Snowpark'a gezi düzenledi. Eğitmenlerin de eşlik ettiği etkinlikte, katılımcılara bot, mont ve eldiven gibi uygun kıyafet ve ekipmanlar verildi. Sonrasında görevliler kursiyerlere nasıl kayak yapılacağı gösterdi. Engellilerden bir kısmı kayak için kullanılan platformda kızakla kayarken bir kısmı da kar topu oynamayı tercih etti.

Etkinlikler kapsamında duyu algı eğitimi alan minikler de Başakşehir'de bir AVM'de keyifli bir gün geçirdi. Hafta içinde son olarak yapılan İllüzyon Oyuncak Müzesi gezisinde de renkli görüntüler yaşandı. Engelliler, kendilerine bu imkanı sağlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür etti.

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