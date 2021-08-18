Engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi'nden söyleşi

Manisa İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğünce milli yüzücü-yazar Sefa Yurtkölesi tarafından Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonunda söyleşi gerçekleştirildi.

Manisa İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğünce milli yüzücü-yazar Sefa Yurtkölesi tarafından Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonunda söyleşi gerçekleştirildi.

Program İl Engelli Koordinatörü Bilal Fatih Akbaş'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, "Bugün burada başarılarıyla, inanç ve gayretiyle bizlere örnek olan milli yüzücü, Yazar Sefa Yurtkölesi kardeşimizi dinlemek üzere toplandık. Kendisi bizlere azmin, sabrın, mücadelenin ve hepsinden önemlisi şükretmenin ne büyük mutluluk olduğunu öğretiyor. Hz. Peygamber de bir hadislerinde 'Bir Müslüman'a isabet etmiş herhangi bir hastalık, dert, hüzün ve hatta gam yoktur ki, Allah bunu onun hataları için kefaret kılmış olmasın!' buyurmuştur. Ortopedik engelli bir sahabi olan Amr b. el-Cemüh, yükümlü olmadığı halde azimet yolunu tercih ederek Hz. Peygamberden savaşa katılma iznini almış ve şehit olmuştur. Hz. Peygamber savaş esnasında onu görmüş ve: 'Ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken görüyor gibiyim' buyurmuştur. Bizim medeniyetimizde engelli olmak, karşılığı cennet olan ağır bir imtihandan geçmektir. Ayrıca biz engellilere yardım etmenin sadaka olduğunu, Allah'a olan sadakatimizi gösteren bir davranış olduğunu bildiren bir peygamberin müminleriyiz. Bizler, 'Konuşma engelli bir insanın kendisini ifade etmesi için yardımcı olmanız sadakadır' buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. Bizler Hz. Peygamberin, 'Allah sizin ne suretlerinize, ne de mallarınıza bakar; fakat o sizin yüreklerinize ve amellerinize bakar.' buyuran bir peygamberin takipçileriyiz. Bizler, insana insan olduğu için kıymet veren bir medeniyetin mensuplarıyız. Bugüne kadar engelli kardeşlerimiz, toplum olarak bizim oluşturduğumuz zorlukları ve engelleri aşarak bize gelmeye çalıştılar. Halbuki bizim onların hayatlarını kolaylaştırmamız gerekirdi. Çünkü yeryüzünde onların hayatlarını kolaylaştırmakla ilgili toplumsal bir bilinç oluşturmak, farkındalık oluşturmak gibi bir vazifemiz var. Bedensel açıdan engelli olabiliriz. Görme, işitme, konuşma, zihinsel ya da ortopedik engelli olabiliriz. Ancak önemli olan kalplerimizde, yüreklerimizde, gönül dünyamızda herhangi bir engelin olmamasıdır. Önemli olan imanımızda, inancımızda bir engelin olmamasıdır. Gönlümüzün Hakk'a ve hakikate açık olmasıdır." diyerek programa konuşmacı olarak katılan Sefa Yurtkölesi'ne, organizasyonda emeği geçen engelli koordinatörlerine ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün konuşmasının ardından sahneye gelen milli yüzücü Yurtkölesi, "Genelde bana soruluyor, 'Bedensel engelinizden dolayı şikayetçi oluyor musunuz?' Ben de, 'Şükredecek o kadar çok nedenim var ki şikayetçi olmaya vakit bulamıyorum.' diye cevap veriyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Diğer yarısı ise yaptığınız işi severek yapmaktır." diye konuştu.

Programın sonunda İl Müftüsü Mustafa Soykök ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici Sefa Yurtkölesi'ne plaket ve hediye takdiminde bulundu.

Yüz bin kişide bir görülen "rombositopeni-radius yokluğu (TAR)" sendromu kaynaklı kemik eksikliği nedeniyle kol ve bacaklarını büyük ölçüde kullanamayan Sefa Yurtkölesi, azmi ve gayretiyle 9 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği ve 1 Kıtalararası Şampiyona üçüncülüğü elde etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı