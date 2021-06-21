Engelli kursiyerlerin boncuk dizme dersi, annelere ek gelir oldu
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Engelli kursiyerlerin boncuk dizme dersi, annelere ek gelir oldu

Engelli kursiyerlerin boncuk dizme dersi, annelere ek gelir oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 nedeniyle online eğitim verilen Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, boncuk dizimi ile hem motor becerilerini geliştiriyor hem de rehabilite oluyor.

Covid-19 nedeniyle online eğitim verilen Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, boncuk dizimi ile hem motor becerilerini geliştiriyor hem de rehabilite oluyor. Çocuklarının yanında derslere katılan anneler de öğrendikleriyle evlerinde boncuk dizme işi yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

2020 yılı Mart ayında korona virüsün Türkiye'de etkisini göstermesiyle birlikte Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı yüz yüze eğitimlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Engellilerin sosyal hayattan kopmamaları ve eğitimlerinden geri kalmamaları için de online eğitim başlatılmıştı. Normalleşme dönemlerinde engel oranı düşük olan kursiyerler için mesafeli şekilde yüz yüze eğitimler yapılırken riskli grupta olanlar için internet üzerinden eğitimler hala devam ediyor.

Ekran başında eğitime devam

Eğitim programında engelli eğitmenlerinin yanında konuk olan uzmanlar da kendi branşları üzerine sunumlar yaptı. Diksiyondan el becerilerine kadar çok sayıda kursun yer aldığı programda en dikkat çeken ise boncuk dizim dersi oldu. Ekran başına geçen kursiyerler, öğretmenlerinin anlattıkları doğrultusunda Bağcılar Belediyesi'nin kendilerine temin ettiği boncukları dizmeye çalıştı. Derslerde çocuklarını yalnız bırakmayan anneler de boncuk dizmeyi öğrendi. Eğitim sayesinde engelliler ince motor becerilerini geliştirip rehabilite olurken anneler de öğrendikleriyle evde boncuk dizme ve takı tasarım yaparak ek gelir sağlıyor.

"Herhangi bir eksikleri yok"

Salgına rağmen eğitim hizmetinin ara vermeden sürdürüldüğünü ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Engelliler Sarayımıza gelemeyen yada şehir dışına çıkan öğrencilerimizle online olarak irtibatımızı devam ettiriyoruz. Belki fiziksel olarak uzaktalar ama bir eksikleri yok. Ayrıca annelerin de bu eğitimden yararlanmaları ve istihdam kapısı oluşturmaları bizi sevindirdi" dedi. - İSTANBUL

Engelli kursiyerlerin boncuk dizme dersi, annelere ek gelir oldu
Engelli kursiyerlerin boncuk dizme dersi, annelere ek gelir oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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