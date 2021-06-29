Engelli Kursiyerler Engelli Vatandaşlar İçin Dikiş Dikiyor

Diyarbakır Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesine bağlı Aile Desek Merkezlerinde eğitim alan engelli kursiyerler, ilçede bulunan engelli vatandaşlar için pijama ve nevresim takımı dikiyor.

Diyarbakır Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesine bağlı Aile Desek Merkezlerinde eğitim alan engelli kursiyerler, ilçede bulunan engelli vatandaşlar için pijama ve nevresim takımı dikiyor.

Diyarbakır Yenişehir İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Aile Destek Merkezlerinde kurs gören engelli kursiyerler pijama ve nevresim üretiyor. Engelli kursiyerler tarafından üretilen pijama ve nevresimler daha sonra ilçede bulanan engelli vatandaşlara dağıtılıyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, engelli vatandaşlar için ilçede birçok proje hazırladıklarını belirterek, projelerinin içerisinde yer alan engelli vatandaşlara yönelik dikiş, nakış kurslarını tamamlayan kursiyerlere kaymakamlık ve belediye destekleri ile ilçede bulunan engelli vatandaşlar için pijama ve nevresim üretmeye başladılar.

"Üretim devam ettikçe dağıtımlar sürecek"

Üretilen pijama ve nevresimlerin ilçede bulunan engelli vatandaşlara dağıtıldığını aktaran Başkan Beşikci, "Kursiyerlerimiz tarafından dikilen malzemelerin dağıtımına başlamış bulunmaktayız. İlçemizde bulunan işitme engelliler okulunda bulunan 60 öğrencimiz ile ilçe sınırlarında ikamet eden 60 engelli vatandaşımız olmak üzere üretilen 120 pijama ve nevresim dağıtımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Üretimlerimize devam ettikçe ilçemizde bulunan tüm engelli vatandaşlarımıza dağıtımlarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"Çok mutlu oluyorum"

Aile Desek Merkezi (ADEM) 7 dikiş kursiyerlerinden bedensel engelli Hamdiye Demircan, aile destek merkezinde gerekli eğitimleri aldıktan sonra kendileriyle aynı kaderi paylaşan engelli arkadaşlarına bir şeyler yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bizler gibi engelli arkadaşlarımıza destek olmak beni çok mutlu ediyor. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen Yenişehir Belediye Başkanımız Murat Beşikci başta olmak üzere bizlere destek ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. İHA

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Kaynak: Habermetre