Engelli kardeşler için 18 bin TL'lik tekerlekli sandalyeyi 3 bin liraya imal ettiler - Haberler
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Engelli kardeşler için 18 bin TL'lik tekerlekli sandalyeyi 3 bin liraya imal ettiler

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Güncel

Engelli kardeşler için 18 bin TL'lik tekerlekli sandalyeyi 3 bin liraya imal ettiler Sivas'ta bir dernek, çok pahalı olduğu için alamadıkları özel tekerlekli sandalyenin benzerini kendileri yaptı.

CUMHURİYET (İHA) - Engelli kardeşler için 18 bin TL'lik tekerlekli sandalyeyi 3 bin liraya imal ettiler

SİVAS - Sivas'ta bir dernek, çok pahalı olduğu için alamadıkları özel tekerlekli sandalyenin benzerini kendileri yaptı.

Sivas'ta Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, cam kırığı hastalığı bulunan ikiz çocuklar için çift kişilik tekerlekli sandalye bağışında bulunmak istedi. Ancak özel üretilen bu sandalyeler pahalı olduğu için satın alınamadı. Dernek yöneticileri de ihtiyaç duyulan sandalyeyi kendileri yapmaya karar verdi. Dernek, hayırseverlerinde desteğini alarak 17 bin TL değerindeki tekerlekli sandalyeyi 3 bin TL'ye yapmayı başardı.

Dernek başkanı Halil Geçkil, ihtiyaç duydukları sandalyeye elde edebilmek için Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisi bölümünden destek aldı. Ayrıca düşük maliyette elde edilen aracın üretilebilmesi için üniversite ile birde protokol imzalandı. Dernek yöneticileri şimdi ihtiyaç sahipleri için araçtan çok sayıda üretmeyi hedefliyor.

Birlik olup yaptılar

Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Geçkil, "Bu ailemiz bizden pusetli araba istedi. Pusetli arabaların fiyatı 3 Bin 600 TL ve kullanışsız. Kullanışsız olduğu için 6 ay içerisinde araba yıpranacak, bu çocukların gelişimi hızlı olduğu için arabaya sığmayacak ve yeni bir arabaya ihtiyaç duyacaklar. Bizde işlerini görecek bir araç almak için arayışa girdik. Medikallerde 17 Bin 600 TL istendiği için aracı alamadık. Bir çare bulmaya karar verdik. Böyle bir proje düşündük ve bu projeyi de demirciler odası başkanımızla paylaştık. Biz bu arabayı yaptık, üretimini de sağlamak amacıyla Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisi bölümü hocalarıyla görüştük ve bu arabayı örnek teşkil ederek, üniversitede protokol imzalayarak bu arabanın üretiminin Sivas'ta yapılması konusunda destek aldık" dedi.

"İki çocuğumuzu birden ayağa kaldırdık"

Geçkil "Cam kırığı ikiz çocuklarımıza araba çok lazım bu çocukların herhangi bir yerine bir şey değdiği zaman kırılıyor. Bu fikri düşündüğümüz için ben mutluyum. Çünkü iki çocuğumuzu birden ayağa kaldırdık. Hastaneye gidemiyorlardı, dışarı çıkamıyorlardı, evden aşağıya indiremiyorlardı. Bu araba 3 bin TL ye mal oldu. Normal fiyatı 17 Bin 600 TL. Bunun üretimi kendimize ait ve bu projeyi de ilerletmek istiyoruz. İkiz engelli çocuklara böyle faydalı bir şekilde yaptırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Engelli kardeşler için 18 bin TL'lik tekerlekli sandalyeyi 3 bin liraya imal ettiler

Engelli kardeşler için 18 bin TL'lik tekerlekli sandalyeyi 3 bin liraya imal ettiler

Engelli kardeşler için 18 bin TL'lik tekerlekli sandalyeyi 3 bin liraya imal ettiler

Engelli kardeşler için 18 bin TL'lik tekerlekli sandalyeyi 3 bin liraya imal ettiler
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Son Dakika Haberleri
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