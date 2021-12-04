ANTALYA (Habermetre) - Engelli hizmet aracıyla ulaşım artık daha kolay

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi bünyesindeki hizmet veren 'Engelsiz Hizmet Aracı' ulaşımda zorluk yaşayan engelli yurttaşların yüzünü güldürüyor. Engelli hizmet aracından faydalanan engelli bireyler hayatlarını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı filosunda bulunan engelli hizmet aracı ile engelli bireyler; hastane, kaymakamlık, adliye gibi kamu kurumlarına çok daha rahat ulaşabiliyor. Hizmete girdiği günden itibaren yoğun talep gören servis hizmeti sayesinde engelli vatandaşlar işlemlerini çok daha kısa sürede ve rahat bir şekilde yerine getiriyor.

RANDEVULU HİZMET

Aynı anda iki engelli vatandaşın taşınabildiği Engelsiz Hizmet Aracı, hem akülü hem de tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlara hizmet veriyor. Sosyal hizmetler ekiplerinden alınan randevu ile kendisine refakat edecek bir görevli eşliğinde evlerinden alınan vatandaş gidecekleri kamu kurumuna bırakılıyor. İşi biten vatandaş tekrar alınarak evine bırakılıyor. Böylece engelli vatandaşların kamu kurumlarındaki işlerini gidermeleri için ulaşım kolaylığı sağlanmış oluyor.

MANAVGAT-ANTALYA ARASI YOLCULUK ZOR

Engelsiz Hizmet Aracı hizmetinden yararlanan epilepsi hastası Aras Bilal Özdemir'in (6) annesi Sevda Özdemir, "Çocuğumun tedavi olması için Manavgat'tan Antalya'daki hastaneye gitmesi gerekiyor. Bizim için oldukça zor olan ulaşım sorunumuzu Antalya Büyükşehir Belediyesi çözdü. Her zaman yanımızda olan Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

ALLAH RAZI OLSUN

Tedavi için Manavgat'tan Antalya'ya giden omurilik hastası Selen Şahin'in (26) annesi Fatma Şahin de "Kızım için önceden randevu alıyorum ve ardından araç gelip bizi evimizden alıyor ve işimizi hallettikten sonra yine evimize bırakıyor. Allah bu hizmeti ayağımıza getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten razı olsun" diye konuştu. .

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