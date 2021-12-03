Yozgat'ta Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki etkinlikte, engelliler tarafından yapılan çalışmaların yer aldığı serginin açılışı yapıldı, pasta kesildi.

Vali Ziya Polat, burada gazetecilere, bugün özel eğitim alan öğrencileri, eğitim kurumları ile bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ettiklerini söyledi.

Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Polat, "Sadece bir gün değil, biz devletimizin tüm kurum ve kuruluşları olarak her zaman onların yanında, emrindeyiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimiz engelli kardeşlerimize en iyi hizmeti nasıl verebilirim çabası içerisinde. Devlet ve millet olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de tüm engellilerin gününü kutladı.

Polat ve Köse, engellilerle sohbet ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sorgun

Sorgun ilçesinde Engelliler Umut Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Hükümet Konağı önünden Şakir Efendi Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşe katılan Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu ve engelli vatandaşlara destek olmanın gönül işi olduğunu belirtti.

Yürüyüşe Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Yerköy

Yerköy ilçesinde de KYK Molla Hüsrev Yurt Müdürlüğü öğrencileri, engelli Serkan Salmanlı (16) ve ailesini ziyaret etti.

Yurt müdürü Tuğrul Bozer, gazetecilere, engellilerin hayatını kolaylaştırmak, sosyal, ekonomik ve psikolojik yönlerden desteklemek gerektiğini belirtti.

Bozer, "Hepimiz için bir gönül işi aynı zamanda bir insanlık görevidir. Biz de 15 öğrencimizle birlikte 16 yaşındaki engelli bir kardeşimiz ve ailesini ziyaret ettik. Öğrencilerimiz aile ile sohbet ederek, yaşadıkları sıkıntılar ve sorunlarını dinledi. Getirdikleri hediyeleri taktim etti." diye konuştu.