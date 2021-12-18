"Engelleri Birlikte Aşıyoruz" Metin ŞENTÜRK konseri ile özel gereksinimli bireylerimiz doyasıya eğlendiler…

Valiliğimizin himayelerinde özel gereksinimli bireylerimizin yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" Metin ŞENTÜRK konseri Valimiz Sayın Osman BiLGİN ve Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendinin birlikte ev sahipliğinde özel gereksinimli bireylerimiz ve ailelerinin katılımlarıyla 17 Aralık 2021 Cuma günü Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Eğitim ve Kültür Salonunda gerçekleşti.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, konser öncesi yaptığı konuşmada, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, kimin ne zaman ve ne şekilde, neler yaşayacağını kimsenin bilmediğini, sevginin her türlü engeli aştığını dile getirdi.

Konserimizin konuk sanatçısı Metin Şentürk'ün de herkese bir örnek olduğunu belirten Vali Bilgin, herkese yaşama sevincini, mutluluğu aşılayarak sevginin ne demek olduğunu müziği, eylemleri ve söylemleriyle gösterdiğini ifade etti.

Vali BİLGİN konuşmasının devamında koronavirüs süreciyle de herkesin psikolojik anlamda da bir bunalıma girdiğini hatırlatarak, "Engelli kardeşlerimize moral ve motivasyon olması amacıyla bu geceyi tertipledik. Herkese güzel eğlenceler diliyorum. İnşallah 2022 yılı hayırlara vesile olur. İnşallah koronavirüs sürecinin bittiği, aynı zamanda dünyada alt üst olan dengelerin, ekonomik dengelerin normale döndüğü, dünya insanlarının barış, huzur ve mutluluk içerisinde yaşadığı bir yıl olmasını diliyorum. " diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Vali BiLGİN ve Hanımefendi, her insanın bir gün engelli olabileceği bilincinin yerleştirilmesi ve insanlar arasındaki bu empatinin oluşmasına farkındalık sağlanmasına vesile olan bu konser etkinliğinde özel gereksinimli bireylerimiz ve aileleri ile hep beraberce hoşça vakit geçirdiler.

Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün özel gereksinimli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.

Sevgi Her Engeli Aşar...

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