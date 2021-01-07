Engelleri aşıp üniversiteli olan Sema'nın en büyük destekçisi annesi

Denizli'de liseyi okul birinciliğiyle bitiren ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümünde eğitimine devam eden görme engelli Sema Gündoğdu, en büyük desteği annesinden alıyor.

Denizli'de liseyi okul birinciliğiyle bitiren ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümünde eğitimine devam eden görme engelli Sema Gündoğdu, en büyük desteği annesinden alıyor.

Afyonkarahisarlı Fatma ve İsmail Gündoğdu çiftinin göz rahatsızlığıyla doğan kızı Sema, ilkokul ikinci sınıfta görme yetisini tamamen yitirdi.

Aile, tek çocuklarının eğitim hayatını devam ettirmesi için Denizli'nin Merkezefendi ilçesine taşındı. Hayata küsmeyen Sema, eğitim hayatını azimle sürdürdü. Denizli'de görme engelliler okulunda okuyan ve daha sonra Nalan Kaynak Anadolu Lisesine girmeyi başaran Gündoğdu, görme yetisine sahip arkadaşlarının arasında birincilikle mezun oldu.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümünü kazanan Gündoğdu, eğitimini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, uzaktan eğitimle sürdürüyor.

Genç kızın en büyük destekçisi, tüm eğitim hayatı boyunca olduğu gibi kendisine kitaplar okuyan, birlikte ders çalıştıkları annesi Fatma Gündoğdu.

"Çok mutluyuz"

Anne Fatma Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imkansızlıklar nedeniyle sadece ilkokul eğitimi görebildiğini belirtti.

Kızının başarılarıyla gurur duyduğunu dile getiren Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Kızımla beraber okula başladık. Üniversiteli olduk ama şimdilik gidemiyoruz. İnşallah bu süreç geçtikten sonra üniversite hayatıyla buluşacağız. Okul hayatımız sürecinde kızımın gören gözleri oldum. Ona ders kitaplarını okudum. Üniversiteye hazırlık sürecinde kızımın canlı kitabı oldum. Test çözdük, üzüldük, ağladık ama şimdi üniversiteli olduğumuz için çok mutluyuz."

"Okul sevincini kızımla yaşadım"

Üniversiteye hazırlık sürecinde kızına testleri okurken bazen çok yorulduğunu ancak kızı için pes etmediğini anlatan anne Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Kızımın benden ve babasından başka okuyucusu yoktu. Bu süreçte birçok zorluk yaşadık. Hep beraber atlattık. Ne kadar katkım olduğunu, ne kadar faydam olduğunu aldığı derecelerle gösterdiği için gurur duyuyoruz. Bizi gururlandırıyor. Kızımla bir bütünüz. Kızımla acısıyla tatlısıyla her şeyiyle kızımla bir elmanın yarısı gibiyiz. Kızımın tek gayesi okumaktı. Biz bunu başardık. Kendim okuyamadığım için okul sevincini kızımla yaşadım. Dört yıl liseye onla beraber gittim geldim. Göz açıp kapanıncaya kadar nasıl geçtiğini bilemedim. Şimdi üniversitenin açılmasını dört gözle bekliyoruz."

"Annemin başarımda etkisi çok büyük"

Sema Gündoğdu, anne ve babasının, okuması için çok büyük özveri gösterdiklerini belirterek böyle bir aileye sahip olduğu için kendisini şanslı hissettiğini dile getirdi.

En büyük desteği her zaman annesinden gördüğünü anlatan Gündoğdu, "Annemin başarımda etkisi çok büyük. O bana binlerce soru okudu üniversite sınavı sürecinde." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, öğretmenleri ve arkadaşlarının da kendisine destek verdiğini anlattı.

Zaman zaman işittiği, önyargılı kişilerin sözlerine kırıldığını aktaran Gündoğdu, "En çok 'Bu çocuk görmüyor, nasıl okuyacak?' sorusu beni etkiledi. Ben sadece görmüyorum. Zihnimde bir problem yok. Lise birincisi oldum." dedi.

Başarıya Türk Telekom da ortak oldu

Görme engelli öğrencilerin materyallere erişmede sıkıntılar yaşadığını, kendisinin Türk Telekom'un "Telefon Kütüphanesi" ve "Kitaplara Ses" uygulamalarından çok yararlandığını belirten Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Okul hayatım boyunca görme engelli öğrenciler olarak materyallere erişmede sıkıntılar yaşadım. Ancak Türk Telekom'un hayata geçirdiği sesli uygulamalar sayesinde bunun üstesinden geldim. Babam Türk Telekom çalışanı. Kurumda bir uygulamanın geliştirildiğini duymuş ve benim için yararlı olabileceğini söylemişti. Ben de hemen Telefon Kütüphanesi'ne kaydoldum. İlkokul zamanında bu uygulamayı çok fazla kullandım. Kitap okumayı çok seven biriyim. Kitapları dinliyordum ve hayal gücümün gelişmesine çok yardımcı oldu. Şu an hikayeler yazıyorum, okuduğum ve dinlediğim kitapların çok etkisi var."

Baba İsmail Gündoğdu da kızının başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını ve onu destekleyeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek