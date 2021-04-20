Enerjinin Yıldızları Projesi'nde 12. sınıf öğrencileri eğitim ve staja devam ediyor

Ramazan'da Türkiye genelinde kısmi kapanma kararı alınmasıyla, MEB de yeni düzenlemeye giderek 8 ve 12'nci sınıflar hariç yüz yüze eğitime ara verdi.

Ramazan'da Türkiye genelinde kısmi kapanma kararı alınmasıyla, MEB de yeni düzenlemeye giderek 8 ve 12'nci sınıflar hariç yüz yüze eğitime ara verdi. MEB'in aldığı son karar çerçevesinde Bayrampaşa İnönü Mesleki Teknik Lisesi'nde BEDAŞ'ın desteği ile oluşturulan Yüksek Gerilim Dalı'nda eğitim gören 32 öğrenci, haftada 2 gün meslek dersleri için yüz yüze eğitim alırken, 20 öğrenci ise 3 gün BEDAŞ'ta staj yapmaya devam edecek.

'Enerjinin Yıldızları Projesi' kapsamında, kovid-19 salgınına karşı öğretmen ve öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik tüm önlemlerin alındığı 12'nci sınıfların yüz yüze eğitimlerinde, her öğrenci tek başına otururken yer değişikliği yapılamayacağı ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına büyük özen gösterilen eğitim sürecinde kurallara uyum öğretmenler tarafından da takip edileceği belirtildi.

ÇEVRİMİÇİ "ELEKTRİK PİYASASI" DERSLERİ BAŞLADI

Öğrencilerin teknik ve uygulamalı derslerinin yanı sıra sektöre dair bilgi sahibi olmaları için CK Enerji çalışanları tarafından verilen Elektrik Piyasası dersleri de çevrimiçi olarak yapılacağı ve 9 hafta sürecek olan eğitimlerde; Türkiye enerji piyasasına genel bakış, iletim, üretim, dağıtım, tüketim, yönetmelikler, tüketici hizmetleri, arz-talep, rekabet hukuku, piyasa esasları gibi birçok konuya yer verileceği duyuruldu.

BU YIL 23 YENİ ÖĞRENCİ ARAMIZA KATILDI

Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına yanıt üretmek adına MEB ile bir protokol imzaladığını ve Enerjinin Yıldızları Projesi'nin hayata geçtiğini anımsatan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "Biz de bu proje kapsamında İstanbul Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurduk. Projeye 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 12 öğrenci ile başladık. 2019-2020'de 32, 2020-2021'de ise 23 öğrenci aramıza katıldı. Başarılı öğrencilere yıl boyunca burs ve staj imkanı sağladığımız projede, Türkiye genelinde Ramazan ayının ilk iki haftasındaki kısmı kapatma sürecinde 11'inci sınıf öğrencilerimiz ile uzaktan, 12'nci sınıf öğrencilerimiz ile de yüz yüze eğitime geçtik. Salgına karşı tüm önlemlerin alındığı eğitimlerde öğrencilerimiz bu mesleği uygulamalı olarak öğrenme fırsatına sahip oluyor. Enerjinin Yıldızları Projesi'ne kız öğrencilerimiz de ilgi gösteriyor. Bugüne kadar projemizde 10 kız öğrencimiz yer alırken 3'ü de başarı ile mezun oldu. Projeyle erkek yoğunluğunun fazla olduğu enerji sektörüne kalifiye kadın istihdam yetiştirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yüksek Gerilim Dalı'ndaki öğrencilere yönelik "Elektrik Piyasası" dersinin müfredata girmesi için 90 CK Enerji çalışanının büyük emek vererek sektörün "ilk ders kitabını" da hazırladığına işaret eden Murat Yiğit, Enerjinin Yıldızları Projesi'nin ilk mezunlarının BEDAŞ'ta iş başı yaparak sektöre adım attıklarını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı