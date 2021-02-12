Enerji uyuşmazlıklarının çözümünde "Uzman Arabulucular" görev yapacak

2001 yılında mali açıdan güçlü, istikrarlı, şeffaf ve rekabetçi bir enerji piyasası hedefiyle köklü bir yapısal değişikliğe uğrayan Türkiye enerji sektörü, yapılan yasal düzenlemeler ile yeniden şekillendi. Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu gibi enerji piyasasını düzenleyen yasalar yürürlüğe girdi.

Avukat ve Uzman Arabulucu Şengül Karslı, Enerji ve Maden Hukuku alanlarında uyuşmazlıkların çözümünde uzman arabuluculuğun işleyişi ve sağlayacağı kolaylıkları değerlendirdi:

"Enerji piyasasındaki serbestleşme hedefi doğrultusunda enerji sektöründe lisanslı olarak faaliyet gösteren özel hukuk tüzel kişisinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Enerji sektöründe tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri, özel hukuka tabi olan iş ve işlemlerin hacmi ve niteliği göz önüne alındığında, arabulucuların bu alandaki uzmanlıkları uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştıracak ve arttıracaktır.

"HAYATIN İŞLEYİŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Günümüzde geleceği öngöremeyen, teknolojik gelişmelere ve hızlı iletişime ayak uyduramayan şirketlerin ayakta kalmasının giderek zorlaştırdığını görüyoruz. Küresel iletişim yöntemlerindeki değişim ve gelişimin de bir sonucu olarak, uyuşmazlıkların çözümünde hızlı ve memnun edici sonuçlara daha kolay ulaştıracak alternatif yöntemler tüm alanlarda olduğu gibi ticari hayatın da işleyişini kolaylaştırmakta.

Pratik çözümlere duyulan ihtiyacın yanı sıra uluslararası alanda artan ekonomik ve sosyal etkileşimler, bilimsel ve teknik gelişmeler, bir çok uyuşmazlığın teknik uzmanlıkla çözülmesini gerekli hale getirmiştir. Bu nedenle hukuki ihtilaf hallerinde uygulanacak alternatif çözüm yöntemlerinde uyuşmazlıklar uzman kişilerce ele alınmakta ve daha hızlı çözümlere ulaşılmaktadır.

Enerji sektöründe uyuşmazlıkların arabuluculukla çözülmesine uygun bir yapı var. Ticaret hayatında müşteriler, iş çevreleri, çalışanlar ve ortaklar arasında sürekli bir müzakare vardır. Müzakere ve iletişim becerisi kişiyi ticarette başarılı kılan unsurların başında gelir.

"DİĞER UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARINA GÖRE DAHA PRATİK VE EKONOMİKTİR"

Bu çerçeveden bakıldığında arabuluculuk süreci de yargıya gitmeden önce iş insanlarının elinde bulunan en önemli argümanlardan birisidir. Arabuluculuk, maddi hukukun sınırlamalarına sahip olmayan, ilişkilerin geleceğini tehlikeye atmayan, kısa süredeher iki tarafın menfaatine uygunçözüme ulaştıran bir süreçtir.

Enerji uyuşmazlıkları da nitelikleri gereği arabuluculuk başta olmak üzere alternatif uyuşmazlık yolları ile çözümlenmesi tarafların menfaatine olan uyuşmazlıklardandır. Gerek enerji ve maden sektörünün dinamik yapısı nedeniyle uyuşmazlıkların hızlı şekilde çözümlenmesine duyulan ihtiyaç, gereksearabuluculuktaki gizlilik ilkesinin sağladığı güvence enerji ve maden uyuşmazlıklarında arabuluculuğu ön plana taşımaktadır. Süreçhızlı ve diğer uyuşmazlık çözüm yollarına kıyasla daha pratik ve ekonomiktir. Aynı zamanda özel ve gizli bir süreçtir. Sürece hakim olan "gizlilik ilkesi" ticari hayatın önceliklerden biri olan ticari itibarın korunmasına imkan sağlamakta ve uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra süreç ilişkileri onarmak için tasarlandığından, doğası gereği yeniliği ve uzlaşmayı teşvik eder. Ticari ilişkilerin devamına imkan sağlayacak bir usulle yürütüldüğünden tarafların gelecekteetkileşimini devam ettirmek istediği ve aynı zamanda sağlamlığı yüksek anlaşmalar yapılmak istendiği durumlar için idealdir.

UZMANLIK ÖNEMLİ

Tabii ki arabulucuların çözüme daha fazla katkı sağlayabilmeleri, bu alandaki uzmanlıkları ile doğru orantılıdır. Özellikle enerji ve maden hukuku, kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında pek çok uyuşmazlık konusuna sahiptir. Birçok hukuk dalı ile etkileşim halinde olması vebir çok disiplini ilgilendirdiği için de oldukça komplike bir alan. Tüm bunların yanı sıra ülkemizde enerji sektörünün artık rekabete açık bir piyasa haline gelmiş olması da enerji sektöründeki uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerden arabuluculuk yöntemi ile çözüme kavuşturulmasını gerekli hale getirmekte ve bu alandaki uyuşmazlıklarda uzman arabulucuların varlığı daha da önem kazanmaktadır.