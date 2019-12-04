Enerji İletişim Zirvesi'nin ilki gerçekleştirildi

04.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:21

Enerji İletişim Grubu (EİG) tarafından ilki düzenlenen Enerji İletişim Zirvesi, Ankara'da gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açılış konuşmasında enerji sektöründe iletişimin önemine değinerek, "İletişimi yaptığınız işin daha iyi anlaşılması, toplumun sizleri daha iyi anlaması açısından bir ayna olarak görün" dedi.

Enerji sektöründe iletişim ve eğitim alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör iletişim departmanlarından temsilcilerin katılımıyla oluşan Enerji İletişim Grubu (EİG) tarafından düzenlenen Enerji İletişim Zirvesi'nin ilki yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen zirvede bir araya gelen iletişim, insan kaynakları ve müşteri deneyimi profesyonelleri, tüketicilerin bilinçlendirilmesinden kurumsal sosyal sorumluluk projelerine, kriz yönetiminden sağlıklı iletişim kanallarına kadar bir dizi konuyu masaya yatırdı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; EPDK, ELDER, GAZBİR, PETDER ile birlikte kamu ve özel sektör paydaşlarının girişimiyle kurulan EİG'in bir yıllık yolculuğuna değindi. İletişim faaliyetlerinin bir zorunluluk değil sorumluluk olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, "İletişimi yaptığınız işin daha iyi anlaşılması, toplumun sizleri daha iyi anlaması açısından bir ayna olarak görün. O aynaya ne yansıtırsanız hedef kitleniz onu görür. Algıyı, tutumları, farkındalık ve bilinç düzeylerini sürekli ölçmek ve değerlendirmek zorundayız. Araştırmayı ya da günlük hayatta tabirle halkın nabzını tutmayı işimizin merkezine koymak zorundayız."

Sektörün doğru anlaşılmasına da vurgu yapan Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "7 gün 24 saat, kar, kış demeden, bazen bayram günlerinde bile mesai yapan, en özel anlarında ailesinin yanında olamayan, anne babasının yanına gidemeyip arıza bakım nöbetlerine kalan binlerce çalışanımız var. Biz bu ülkenin en fedakar, en çok ülkesini seven çalışanlarına sahibiz. Sektörümüzün belkemiğini oluşturan bu emek yoğun yapıyı doğru bir şekilde anlatmalıyız. Enerjinin evimize hangi koşullar altında geldiğini, arkasındaki emeği vatandaşlarımıza anlatmalıyız. İşte o zaman enerjinin hayatlarımıza kattığı anlam daha iyi anlaşılacaktır."

Bakan Dönmez'in konuşmasıyla başlayan zirvede; iletişimde dijitalleşme, kriz yönetimi, müşteri ve çalışan deneyimi, müşteri memnuniyetinin ve kurumsal itibarın ölçümlenmesine ilişkin örnekler, şirketlerin sürdürülebilirliği ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin rolü ile kurumsal iletişimin önemi gibi konulara değinildi.

İletişimin tüm hatlarıyla konuşulduğu zirvede yer alan panellerin konuşmacıları ise şu isimlerden oluştu: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bülent Kaya, Sosyal İnovasyon Merkezi Kurucusu Suat Özçağdaş, ERA Research Yönetici Ortağı Elvan Oktar, Engin Baran Danışmanlık Yönetici Ortağı Dr. Engin Baran, 4129Grey CEO'su Alemşah Öztürk ve Kurumsal İletişimciler Derneği Başkanı Şule Yücebıyık.

(İHA)

Kaynak: İHA