Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelerde "Kürdistan" ve "Alaattin Çakıcı" tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda, enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelerde "Kürdistan" ve "Alaattin Çakıcı" tartışması yaşandı.

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, "Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nda İzmir'e gidemedi. Antakya'dan, bilmem nereden başlamadı. Kürdistan'a geldi. Erzurum Kongresi'ni, Sivas Kongresi'ni yaptı. Kiminle? Kürt beyleriyle." şeklinde konuştu.

Kürtlere, "1921 Anayasası'yla özerklik verildiğini" iddia eden Özgüneş, "Misakımilli'ye kim ihanet etti? Kürtler mi ihanet etti, iktidar olanlar mı?" diye sordu.

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Özgüneş'e tepki göstererek, "Atatürk, milli mücadeleyi başlatacak, İstiklal Harbi'nin başlangıcı için Samsun'a arkasından Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a gidecek. Siz buradaki kongreleri, 'Kürdistan'a gitti.' diye ifade edeceksiniz. Bunu kabul etmek mümkün mü? Erzurum, Kürdistan mı? Böyle bir tanım, tabir nerede var? Erzurum öz mü öz Türk yurdudur." karşılığını verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Kürtlerin de yer aldığını hatırlatan Bülbül, "Milli mücadelenin verildiği sırada o bölgelerden gelen Kürt kökenli olan mebuslar, temsilciler de bu memleketin, milletin birlik ve beraberliğinin, milli bir yapıda bir ve beraber olması noktasında irade göstermişlerdir. Onların hiçbiri kalkıp da 'Bu memleket ayrıdır. Biz şurada Kürdistan istiyoruz.' diye bir talepte bulunmamışlardır. Kaderlerini bir görmüşlerdir. Ankara'yı da kendi memleketi, vatanları, başkentleri kabul etmişlerdir." şeklinde konuştu.

Kendilerinin aradığı Kürtlüğün, milli bir anlayışla ülkede kardeşliği, birliği ve beraberliği temsil ve temin eden bir anlayış olduğunu belirten Bülbül, "Bu anlayış milli mücadele kadrosunda söz konusuydu fakat HDP'nin, bu anlayışı temsil ettiği hiçbir şekilde söylenemez, iddia edilemez. Kürtler milletimizin öz mü öz evlatlarıdır. Bizim mücadele ettiğimiz terördür, terörün uzantılarıdır. Hem terör örgütü hem de onun siyasi uzantıları bu memlekette Allah'ın izniyle bitirilecek." değerlendirmelerinde bulundu.

"Demirtaş hakkında tek bir gün mahkumiyet cezası yok"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bu tartışmanın, bu ülkede herkesin, anayasal olarak eşit ve özgür yurttaş olana dek bitmeyeceğini savundu.

Beştaş, "Kürdistan coğrafyasını, Kürtleri reddederek Meclis'te Kürtleri bitiremezsiniz. Bu ülkede Kürtler var. Kürtler, kendi haklarını istiyor. Eşit ve özgür yurttaş olmak istiyor." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında, Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "terörist" dediğini hatırlatan Beştaş, "Ama kendisi mafya liderleriyle kol kola yürümeye devam ediyor. Onları sahipleniyor. Ceza aldığı kesinleşmiş ama Demirtaş hakkında tek bir gün mahkumiyet cezası yok. Hangi cüretle Demirtaş'ı terörist ilan ediyorsunuz." diye konuştu.

"Alaattin Çakıcı vatanına milletine bağlıdır"

Bunun üzerine Bülbül, Beştaş'a, "Genel Başkanımızın tanımlamalarından rahatsız olmaya gerek yok. Türkiye'de meydanlara çıkıp 'Daha durun, Türkiye'de Apo'nun heykelini dikeceğiz.' diyen adamın, terörist olarak ifade edilmesi son derece normal. 'PKK'lıdır.' desem alınmayacaklar ama 'Teröristtir.' deyince alınıyorlar." karşılığını verdi.

Bülbül, Alaattin Çakıcı'nın 20 yıl cezaevinde kalan biri olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Neticede biz kendisinin suç işlememiş, herhangi bir şekilde suça bulaşmamış olduğunu ifade etmedik. Genel Başkanımızın da ifade ettiği şey şudur; mafya başka bir tanımlamadır. Bunu kabul etmek mümkün değil. Alaattin Çakıcı vatanına milletine bağlıdır. Terör örgütüyle beraber olmayı kendilerine layık görenler, terör örgütünün siyasi uzantısı olarak hareket edenlerin kalkıp bize bu noktada laf söylemeye hakkı yoktur. Vatanına milletine ihanet etmeyen biridir, suç işlemişse suçunun cezasını çekmiştir. Bununla karşılaştırmalı olarak Demirtaş üzerinden bir değerlendirme yapmayı da asla kabul etmiyoruz. Selahattin Demirtaş'la kendisinin bir araya gelmesi mümkün değildir."

"Siz Kürt vatandaşlarımızın hamisi misiniz?"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, tarihi belgelerden bahsedildiğini dile getirerek, "Misakımilli, Erzurum, Sivas ve Amasya Kongresi'yle ilgili olan belgelere bakılsın. Bu kongrelerin hangisinde ayrışmadan bahsediliyor?" diye sordu.

Zengin, "Sizin ortaklarınız, aleni olarak sizinle iş birliği yaptıklarını bile söyleyemiyorlar. Neden söyleyemiyorlar? Bunu lütfen düşünür müsünüz? Anayasa çalışması yapmışsınız. Bunu yaptıklarını bile söyleyemiyorlar. Demek ki sizin kendinizi konumlandırdığınız yerle alakalı temel bir sorun var." dedi.

HDP'nin, Meclis'te PKK'yla alakalı güzelleme yaptığını, PKK'ya "Bir neticedir." dediğini anlatan Zengin, şunları söyledi:

"PKK'yla alakalı bin tane övgü dolu söz söylediniz. PKK'nın, bir defa terör örgütü olduğunu söylemediniz. TBMM, PKK'nın bir terör örgütü olduğunun söylenmesini hak eden en önemli yerlerden biridir. Bize bunu savunamazsınız. Türkiye'de siz Kürt vatandaşlarımızın hamisi misiniz? Bütün arkadaşlarımızın, buraya gelirken Kürt kardeşlerimin oyu var. Meclis'e gelen her milletvekilinin altında Kürt kardeşlerimin oyu var. Kürtler yalnızca size oy vermiyor; bize de CHP'ye de MHP'ye de İYİ Parti'ye de oy veriyor."

"Geçmişimizde Türklerle Kürtlerin bu anlamda bir meselesi olmadı"

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, 21'inci yüzyıla 200 yıl öncesinin penceresinden bakmanın, birçok meseleyi karıştırmaya ve yanlış okumaya neden olacağını söyledi.

Geçmişte Türklerle Kürtlerin bu anlamda bir meselesi olmadığını vurgulayan Tatlıoğlu, "Mesele tamamen vesayetçi siyasetten kaynaklanıyor. Bu meseleyi de zamanın ruhunda okumak lazım. Buralardan beslenme üzerine siyaset, vesayetçi siyasettir, bizi doğru yola çıkarmaz." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, HDP'li Özgüneş'in "Etle tırnak diye tanımlanıyoruz ama tırnak uzayınca kesiliyor." sözünü hatırlatarak, "Biz size aynı damarda kan gibiyiz diyoruz ve aynı sırada oturuyoruz. Bundan neden mutluluk duymuyorsunuz? Sizi mutlu edecekse tırnak ben olayım, et siz olun ama Türk milletinin kardeşliğine zarar vermeyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu