Endüstri 4.0'da Tehditleri Fırsata Çevirelim

Endüstri 4.0'ın özelinde düzenlenen ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü'nün de katıldığı CEO Club toplantısında "Değişim Başlıyor mu" panelinde bir konuşma yapan Kibar Holding CEO'su Tamer Saka, dünyada 24 trilyon dolarlık bir pazar oluşturan Endüstri 4.0'a dünyada ve Türkiye'de verilen önemden bahsetti.Şirket olarak kendilerinin de önceliklerine Endüstri 4.0'ı koyduklarını belirten Tamer Saka, bunun temel nedeninin "rekabetçilik" olduğunu ifade etti. Endüstri 4.0'ın doğru uygulanması halinde ciddi maliyet avantajı sağlandığını vurgulayan Tamer Saka, "Bu dönüşümü yakalayan şirketler küresel rekabette öne çıktı" dedi. Üçüncü endüstri devriminin sonuna doğru üretim merkezlerinin hızla batıdan doğuya kaydığına dikkat çeken Tamer Saka, Türkiye'nin bu dönemde katma değerli sektörleri çekmede başarılı olamadığını söyledi.

'NASIL' KADAR 'NEYİ' ÜRETTİĞİNİZE DE DİKKAT EDİN

Türkiye'nin Endüstri 4.0 konusunda çok büyük tehdit ve aynı zamanda çok büyük bir fırsat ile karşı karşıya olduğunu belirten Tamer Saka, "Gerçekçi olmak mecburiyetindeyiz. Gerekli önlemleri almalıyız. Endüstri 4.0 konusunda eksikliklerimiz var. Bunu oluşturmak, uygulamak ve anlamlandırmak zaman alan bir süreç. Artık bu alanda mutlaka aksiyon olmamız lazım. Belki hepsini aynı anda yapmamız zor olacak, ancak önceliklerimizi belirleyip, hızlı şekilde ilerlememiz gerekiyor" dedi. Son 10-15 yılda insan hayatını kolaylaştıran teknolojilerin Endüstri 4.0'ın temelini oluşturduğunu vurgulayan Tamer Saka, 3 yıl sonra Endüstri 4.0 tarafında konuşan değil, uygulayan ve yaptığı başarılı örnekleri anlatan örnek bir şirket olmayı amaçladıklarını açıkladı. Tamer Saka ayrıca, Türkiye'de ve dünyada global rekabette söz sahibi olmak için 'nasıl' kadar 'neyi' ürettiğinize de dikkat etmeniz gerektiğini söyledi.

DEĞİŞİMİN TEMELİNDE İNSAN VAR

Türkiye'nin dünya ile rekabet eder hale gelmesi ve yeni sanayi devriminin parçası olması için bütün bu yatırımlara ve yenilikçi adımlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Tamer Saka, "Türk şirketlerinin Ar-Ge'ye yatırım yapması, nitelikli iş gücünün ülkemizde tutulabilmesi ve bilim adamı yetiştirecek olanakların Türk gençlerine ve üniversitelerine sağlanması gerekiyor" dedi. Bu değişimin temelinde insan kaynağı olduğu için, eğitim ve devletin yatırım teşvik programlarının önem arz ettiğine dikkat çeken Tamer Saka, "İmalat sanayinin verimlilik düzeyini artırmak için teknolojinin yanında insan kaynağının da etkin bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu doğrultuda; kamu destekleri ile kurulacak olan Ar-Ge, Ür-Ge merkezleri ile teknolojik gelişimin altyapısının hazırlanması ve özellikle inovatif ve katma değerli ürünlere yönelim sanayinin sürdürülebilirliği ve büyümesi için temel stratejik yaklaşım olacaktır. Eğitim ve yatırım teşvik alanlarında programlar niteliklendirilmeli, hedef sanayi alanlarına özel kurgulamalar yapılmalı" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN İLK ENDÜSTRİ 4.0 ÖZELLİKLE ESNEK AMBALAJ YATIRIMI

Türkiye'nin en köklü sanayi gruplarından biri olan Kibar Grubu'nun metal, otomotiv, ambalaj, inşaat malzemeleri, gayrimenkul, lojistik, enerji, gıda ve hizmet sektörlerinde bünyesindeki 22 şirketi ile faaliyet gösterdiğini belirten Tamer Saka, "Dünyadaki dönüşüme paralel olarak, katma değer yaratan alanlara ve akıllı ürünlere yatırım yapıyoruz. Grup şirketlerimiz satışlarının yüzde 60'ını ihracattan elde ediyor. Dolayısıyla global boyutta güçlü aktörler olarak büyüme ve karlılıkta yoğun bir rekabet içerisinde faaliyetlerini sürdürüyorlar" dedi. Kibar Holding şirketlerinden İspak Ambalaj'ın teknolojik dönüşümü yakalamak üzere, tek seferde yapılan en büyük esnek ambalaj yatırımını gerçekleştirdiğini açıklayan Tamer Saka, "İzmit'te Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan yeni tesiste otomatik üretim sistemleri, simülasyonlar, yatay ve dikey yazılım entegrasyonu, siber güvenlik ve bulut teknolojileri kullanılacak. Yeni fabrika ile mevcut üretim kapasitemiz 3 katına çıkacak ve Endüstri 4.0 alanında Türkiye'de parmakla gösterilen bir örnek olacak" dedi.

