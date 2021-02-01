Endonezya: Myanmar'daki son siyasi gelişmelerden endişe duyuyoruz
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Endonezya: Myanmar'daki son siyasi gelişmelerden endişe duyuyoruz

01.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:22
Endonezya: Myanmar'daki son siyasi gelişmelerden endişe duyuyoruz

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, ordunun yönetim el koyduğu Myanmar'daki son siyasi gelişmelerden endişe duyduklarını bildirdi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, ordunun yönetim el koyduğu Myanmar'daki son siyasi gelişmelerden endişe duyduklarını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Endonezya, tüm tarafları söz konusu durumu daha da kötüleştirmemek ve mevcut zorluklara çözüm bulmak adına kendilerini kontrol etme ve diyalog kurmaya çağırıyor." ifadelerine yer verildi.

Hukukun üstünlüğü, demokrasi ilkeleri, iyi yönetişim ve anayasal hükümete bağlılığın yanı sıra Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) ilkelerine uyulması talep edilen açıklamada, ordunun yönetime el koymasının ardından Myanmar'daki son siyasi gelişmelerden endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm seçim farklılıklarının hukuka uygun şekilde ele alınması gerektiği de vurgulandı.

Gözaltılar sonrası darbe ve OHAL

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleşen gözaltıların ardından darbe iddiaları doğrulandı.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini duyurdu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Ülkede ordu ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) destekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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