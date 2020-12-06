Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle halka dağıtılan yardımları zimmetine geçirdiği öne sürülen Endonezya Sosyal İşler Bakanı Batubara, bavulların içine yerleştirilen 17 milyar rupiah (yaklaşık 9 milyon lira) ile teslim oldu.

Endonezya Yolsuzlukla Mücadele Birimi (KPK) Başkanı Firli Bahuri, yaptığı açıklamada, Sosyal İşler Bakanı Juliari Peter Batubara'nın başkent Cakarta'nın da olduğu 5 kenti kapsayan yeni tip koronavirüs (Covid-19) yardım fonunda yolsuzluğa karışmakla suçlandığını belirtti.

9 MİLYON LİRA RÜŞVET ALMIŞ

Koronavirüs yardım paketlerini hazırlayan şirketlerle gizlice anlaştığı tespit edilen Endonezyalı bakanın, dağıtılan her yiyecek paketi için hesabına para yatırıldığı ifade edildi.

Toplamda 17 milyar rupiah (1,2 milyon dolar) yani yaklaşık 9 milyon lira rüşvet alan Batubara, yolsuzluk şebekesinin ortaya çıkarılmasıyla polise teslim oldu. Bavullar dolusu paranın yanı sıra bakanın lüks otomobillerine de el konuldu.

BAKANLARA "YOLSUZLUKTAN KAÇININ" UYARISI

Rüşvet olayında aralarında 2 bakanlık yetkilisinin olduğu 4 kişinin yanı sıra Bakan Batubara'nın KPK binasında sorgusunun devam ettiği aktarıldı.

Devlet Başkanı Joko Widodo, söz konusu rüşvet olayına ilişkin yolsuzluğa karışanları kesinlikle korumayacaklarının altını çizerek, bakanlara yolsuzluktan kaçınmaları konusunda uyarısını yineledi.

RÜŞVETLE SUÇLANAN BİR BAKAN DAHA İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan, ıstakoz tohumu ihracatında rüşvet aldığı suçlamasıyla 25 Kasım'da gözaltına alınan ve soruşturması devam eden Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı Edhy Prabowo görevinden istifa etmişti.