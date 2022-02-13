Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi feci şekilde can verdi

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin güney kıyısında gelgit dalgalarının denize sürüklediği 11 kişinin yaşamını yitirdi. Doğu Java Afet Yönetimi ve Risk Azaltma Kurumu Operasyon Birimi Başkanı Budi Santosa, kazanın Pazar günü yerel saatle 00.25 civarında Jember bölgesindeki Payangan sahilinde 23 kişi geleneksel bir ritüel gerçekleştirirken meydana geldiğini söyledi.

RİTÜELLER BİR SÜRE ÖNCE YASAKLAMIŞ

Santosa Xinhua'ya verdiği demeçte, "Gelgit dalgaları aniden geldi ve onları denize sürükledi. Bu Cava Adası'nın güney sahilinde oldu ve dalgalar devasaydı. Bu tür faaliyetlerde bulunmak yasaklanmıştı" dedi. Santosa kazada diğer 12 kişinin kurtulduğunu sözlerine ekledi.

Xinhua - Dünya