Endonezya'da korona aşısı yaptıran gönüllü virüse yakalandı
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Endonezya'da korona aşısı yaptıran gönüllü virüse yakalandı

Endonezya'da Çin'in geliştirdiği aşı için gönüllü olan bir kişi koronavirüse yakalandı. Deneğin virüs kapmasının aşıdan değil seyahat etmesinden kaynaklandığı tespit edildi.

Endonezya'da korona aşısı yaptıran gönüllü virüse yakalandı
11.09.2020 17:03 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:35

Endonezya'nın Bandung kentinde, Çin merkezli Sinovac Biotech tarafından geliştirilen ve Endonezya merkezli Bio Farma şirketi tarafından ülkeye getirilen aşı için gönüllü olan bir kişi koronavirüse yakalandı. Kişinin cinsiyeti açıklanmazken, ilk aşı denemesinin ardından protokollere uymayarak şehir dışına çıktığı ve döndüğünde ikinci deneme aşını olduğu ifade edildi. Hastanın karantinaya alındığı ifade edildi.

"VİRÜS AŞI KAYNAKLI DEĞİL"

Kovid-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, bahsi geçen kişinin PCR testinin pozitif çıktığını, ancak virüsün kaynağının aşı değil, seyahat etmesi olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

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