Endeks Yükselişini Sürdürdü…

31.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:46

Aralık ayında yüzde 2.6 artış gösteren ekonomik güven endeksi reel kesim, hizmet, perakende ve inşaat sektörü güven endekslerindeki toparlanmadan destek buldu. Geçen haftaki yükselişini sürdüren BIST100 endeksi günü yüzde 0.94 yükselişle tamamlayarak 114,754 puandan tamamladı. Boeing, THY'nin istediği tazminatı ödemeyi kabul etti. Yurt içinde Doğu Akdeniz meselesi eksenindeki tezkere süreci ve ABD ile ikili ilişkiler izlenmeye devam ediyor.

USDTRY…5.95 Seviyesini Test Ediyor… Yurt içi piyasalar haftanın ilk işlem gününde karışık bir görünüm sergiledi. TL dolar karşısında dar bir bant içerisinde fiyatlanırken, 5.95 seviyesinin altındaki konumunu korudu. Merkez Bankasının 1200 baz puana yaklaşan faiz indirimlerine, 2020 yılında da devan edeceğine yönelik beklentiler TL varlıklar üzerinde baskı yaratıyor. Son 1 ayda TL'nin Dolar karşısındaki kaybı yüzde 4'e ulaştı. Doğu Akdeniz meselesi ve ABD-Türkiye siyasi ilişkilerine yönelik haber akışları piyasalarında takibinde olmayı sürdürecek.

EURTRY…TL Varlıklar Jeopolitik Gerilimin Etkisinde Değer Kaybını Sürdürdü… 2019 yılının son gününe başlarken TL, Euro karşısındaki kayıplarını genişletti. Euro global bazda değer kazanırken, TCMB'ye yönelik faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik gerilimler TL varlıklar üzerindeki kırılganlığı artırıyor.

EURUSD…Küresel Piyasalardaki Risk İştahı Doları Zayıflatıyor… Dolar 2019 yılının sonuna yaklaşırken küresel piyasalarda değer kaybetmeye devam etti. Gün içi işlemlerde Euro karşısındaki değer kaybı yüzde 0.30'u bulurken parite 1.1190 seviyelerinde dengelenme çabası içerisinde olması dikkat çekiyor. 2019 yılı boyunca güvenli varlık talebiyle yükselen doların hikâyesi yılsonu itibariyle zayıf seyrediyor. 2020 ABD Başkanlık seçimi belirsizliği ve global ticaret hacmine yönelik iyimser beklentiler dolar pozisyonların azalmasına yol açıyor.

XAUUSD…Altının Ons Fiyatı Yeniden 1520 $ Seviyelerinde… Dolardaki zayıflama ve yükselen jeopolitik gerilimler altının ons fiyatına yukarı yönlü destek sağlıyor. Merkez Bankalarının bilançolarını 2020 yılında da genişleteceğine ve gevşek para politikalarını sürdüreceklerine yönelik beklentiler altın destekli ETF'lere olan talebi ve uzun pozisyonların korunmasına neden oluyor. Öte yandan Kuzey Kore'nin füze testlerine devam etmesi ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilimi yeniden su yüzüne çıkarıyor.

GLDGR…291 TL Seviyesinin Üzerinde… Altının ons fiyatı ve Dolar TL kurundaki yükseliş gram altın fiyatlarını 290 TL seviyesinin üzerinde tutuyor.

BRENT…Küresel Ekonomideki Toparlanma Beklentileriyle Yükseliyor… Ticaret iyimserliği, global ekonomide toparlanma belirtileri ve 2020 yılında petrol arzında kesinti beklentileri brent petrol fiyatlarına yukarı yönlü destek sağlıyor. 2019 yılının son gününün ilk saatlerinde Brent petrol vadeli kontratları 67 $ seviyelerinde işlem görüyor.

SP500…ABD Hisse Senedi Piyasaları Temkinli…Son dönemde risk algısındaki iyileşmeye bağlı olarak hisse senedi piyasaları tarihi rekor seviyeleri test etmişti. 2019 yılının son gününe girilirken S&P 500 endeksi, ticaret anlaşması konusu netleşene kadar yatırımcıların temkinli hareket etmesiyle birlikte ivmesini kaybetti. Spot S&P500 endeksi günü yüzde 0.58 değer kaybıyla 3,221 puandan tamamladı.

Kaynak: Bültenler