En trend etek modelleri neler?
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En trend etek modelleri neler?

En şık etek modelleri neler? En moda etek modelleri neler? Vücut tipine göre etek seçimi nasıl olmalı? Etek modelleri nasıl kombinlenir? Etek giymek hem çok rahat hem de çok zorlu bir yoldur. Vücut tipinize göre en doğru etek modelleri neler? Haberimizin detaylarında

En trend etek modelleri neler?
05.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:08

Etek kombinleri, tesettür giyimin en çok tercih edilen parçalarından biridir. Etek modelleri ile yapılan kombinlerle zarif ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Günlük kullanabileceğiniz eteklerin yanı sıra özel günlerde tercih edebileceğiniz etek modelleri Qras'ta.

Yaz - kış tercih edilen etekler, vücut tipinize göre olduğu zaman muhteşem sonuçlar verir. Tesettür giyim için ideal, bol ve tiril tiril etek modelleri ile rahat kombinler yapabilirsiniz.

Etek almadan önce vücut tipinizi doğru analiz etmelisiniz. Böylece içinize sinecek ve hoşunuza gidecek bir kombin yapabilirsiniz. Bölgesel sorunlarınızı dert etmeden kullanabileceğiniz etekler ile güzel bir yaz sizi bekliyor!

En trend etek modelleri neler?

Vücut tipleri nelerdir?

Kolaylıkla kombin yapabileceğimiz etek modelleri için vücut tipimizi bilmek çok önemli. Çünkü, bir etek doğru seçilmediği zaman bizi olduğumuzdan daha şişman, zayıf ya da kısa gösterebilir. Peki, vücut tipleri neler? 4 vücut tipi vardır; armut, elma, kum saati ve dikdörtgen.

Piliseli, çan, kloş ve çan kesim etek modelleri ile vücut tipinize uygun şık kombinler elde edebilirsiniz.

Vücut tipine göre etek seçimi nasıl olmalı?

Armut tipi vücut biçimine sahip kadınlar, dar omuzlara ve küçük göğüslere sahiptir. Kalçaları üst kısmına göre daha geniş olan armut tipi vücut biçimine sahip kadınlar, çan etek modeli veya düz etek modeli tercih ederek daha hoş görünecektir.

Elma tipi vücut şekline sahip kadınlar, kalın karın ve bel bölgesine sahiptir. Daha dar olan kalça bölgenize göre seçeceğiniz yüksek bel, geniş kesimli etek tercih edebilir. Elma tipi vücut tipine sahip kadınlar için lastikli ve fırfırlı etekler bel bölgesine oturacağı için orantısız bir vücut görünümüne sebep olacaktır, bu yüzden çok doğru bir tercih olmayabilir. Fermuarlı etekler ise tam size göre! Qras vizon kloş etek ile vücudunuza uygun bir tercih yapabilirsiniz.

En trend etek modelleri neler?

Kum saati vücut tipine sahip kadınlar, ince bir bele sahiptir. 90 60 90 formu olsa bile kum saati tipindeki kadınlar da doğru tercih yaparak daha hoş bir görünüm elde edebilirler. Belinize oturacak bir etek tercih etmeniz en doğrusu olur veya belinize bir kemer takabilirsiniz. Kalem etek de tercihleriniz arasında olabilir.

Dikdörtgen tipi vücut biçimine sahip kadınlar, yakın ölçülü göğüs, bel ve kalça ölçülerine sahiptir. Düşük bel etekler vücudunuzda daha hoş bir görünüm sağlayacaktır. Bel boşluğunuz fazla belirgin olmadığı için belinize kemer takmak iyi bir yöntem olarak aklınızda bulunabilir. Kemerin kalınlığı da çok önemli! Eğer boyunuz kısaysa ince bir kemer takmanızı öneririz.

En trend etek modelleri neler?

Etek modelleri nasıl kombinlenir?

Mevsimlere göre değişiklik gösteren kumaşlarla yapılan gömlek, bluz, kazak veya blazer ceketlerle; hem sosyal hayata uygun hem de iş hayatına uygun kombinler yapmak Qras ile çok kolay. Özel davetlerde ve ofiste şıklığı yakalamak için tesettür giyim temasına uygun etekler ile şık bluzları veya spor sweatshirtleri kombinleyebilirsiniz.

En trend etek modelleri neler?

Etek ile kombin nasıl yapılır diye merak ediyorsanız zarifliği minimal bir yöntemle sunan Qras etek modellerine ve takımlarına göz gezdirebilirsiniz.

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