27.10.2019 10:45

En şanslı müşteri helikopter ile 1.5 saat boyunca Gaziantep turu attı

Helikopter turu kazanan şanslı çift, 5. Evlilik yıl dönümünü ise havada pasta keserek kutladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir alışveriş merkezi, bilinen bilgisayar, bisiklet, motosiklet, otomobil gibi hediye kampanyalarının aksine helikopter kampanyası düzenlendi. Evlilik yıl dönümünü olan şanslı çift ise bu özel gününü yaşadıkları gastronomi kentini helikopter ile turlayarak kutladı.

Geçtiğimiz yıl ana giriş kapısına 1978 model yolcu vagonunu taşıyarak nostaljik mağazada alışveriş deneyimi sunan Forum Gaziantep Alışveriş Merkezi'nin önüne bu kez helikopter indirildi. Alışveriş yapan bir şanslı müşteri ve ailesi, yaşadıkları gastronomi kenti Gaziantep'i helikopterle turladı.

Ayakları yerden kesildi

Tamamlanan hazırlıkların ardından alışveriş merkezinin ana giriş kapısı önüne inen helikopter, alışveriş merkezinin şanslı müşterilerinden Mustafa Kamil Bilgin, eşi Burcu Bozkurt Bilgin ve 4 yaşındaki çocuğu Mustafa Poyraz Bilgin'i alarak tekrar havalandı. Yaptıkları alışverişin gerçek anlamda ayaklarını yerden kestiğini belirten Bilgin ailesi, uçuş gününün evlilik yıl dönümüne denk gelmesinin mutluluğunu da yaşadıklarını ifade etti.

Evlilik yıl dönümü havada kutladılar

Evliliklerin 5. yıl dönümünü helikopter içerisinde kesilen pasta ile kutlayan Mustafa kamil Bilgin ve eyi Burcu Bozkurt Bilgin, ilk kez helikoptere binme ve havada evlilik yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti. Bilgin çifti, "Bizim için önceki yıllara göre daha da özel bir anlam eden evliliğimizin 5. yıl dönümünü, unutamayacağımız bir şekilde gökyüzünde kutladık. Hayatımızda ilk defa helikoptere binmenin heyecanını yaşadık. Bizim için asla unutamayacağımız bir deneyim oldu. Gökyüzünden Gaziantep'i izlemek son derece heyecan verici. Özellikle 4 yaşındaki oğlumuz Mustafa Poyraz ile, bu anı yaşamak bir anne baba olarak bizleri çok mutlu etti. Forum Gaziantep alışveriş merkezine düzenledikleri bu kampanya nedeniyle çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Alışveriş merkezi Müdürü Ahmet Çakmak, çiftin evlilik yıl dönümünün uçuş gününe denk gelmesinin kendileri için de sürpriz olduğunu belirterek, "Şanslı çiftimizin evlilik yıl dönümünü olması, bizim de heyecanımızı katladı. Bizim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hem Forum Gaziantep ailesi hem de Bilgin ailesi, çifte heyecan yaşadı. Bu özel güzel günde böyle bir deneyime ev sahipliği yapmamızın sevinci daha büyük oldu. Bu yılı unutamayacaklarını düşündüğümüz çiftimize bir ömür boyu mutluluk ve huzur diliyoruz" şeklinde konuştu.

Müşterilere her yıl farklı deneyim sunuluyor

AVM Müdürü Ahmet Çakmak her yıl müşterilerine farklı deneyim ve fırsatlar sunan proje yada kampanyalar düzenlemeye çalıştıklarını söyledi. Geçen yılki 40 tonluk 1978 model yolcu vagonunda nostaljik bir alış veriş imkanı sunulduğu projenin 2019 yılında Londra'da "ICSC Solal Marketing Awards" Platformu ödülü aldığını da hatırlatan Çakmak, "Forum Gaziantep yönetimi olarak, ziyaretçilerimize yeni deneyimler ve fırsatlar sunmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Geçen yıl nostaljik alış veriş imkanı sunduğumuz vagon mağaza projesinin de İngiltere'den ödül alması bizleri daha da motive etti. Hızla değişen piyasa koşullarına bağlı olarak, yeni ve farklı olmayan hiçbir pazarlama aktivitesinin insanlar tarafından farkındalık uyandırmadığı bilinciyle bu projemizi hayata geçirdik. Proje kapsamında, alışveriş yapan ziyaretçilerimize havadan Gaziantep turu hediye etmeyi planladık ve kiraladığımız helikopter alışveriş merkezimizin ana giriş meydanına iniş yaparak, ailelere 1,5 saat boyunca Gaziantep'i gezdirdi" diye konuştu.

Helikopterin AVM binasının önüne inişi ise, binlerce müşteri ve mağaza çalışanının ilgisiyle karşılaştı. Şanslı çiftin heyecanına ortak olan insanlar, yakından helikopter görmenin de mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İHA