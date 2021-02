En güzel sevgililer günü hediyeleri nedir? Sevgiliye ne alınır? Kadın-erkek sevgiliye alınabilecek en güzel hediyeler nelerdir?

Sevgiliye alınabilecek en güzel hediyeler, ince ruhlu, güzel, ucuz, pahalı, romantik hediyelere haberimizde yer verdik. Peki, en güzel sevgililer günü hediyeleri nedir? Sevgiliye ne alınır? Kadın-erkek sevgiliye alınabilecek en güzel hediyeler nelerdir? Erkek sevgiliye ne alınır? Kadın sevgiliye ne alınır? Eşe ne hediye alınır? İşte detaylar haberimizde...

SEVGİLİYE HEDİYE NASIL ALINIR?

Duygularınızı en iyi şekilde yansıtacak, sevgilinize verdiğiniz değeri en güzel şekilde gösterecek ve en önemlisi kalbinizin gerçek sahibine verilecek çok özel bir hediye olmalıdır. Sevgiliniz için seçilmiş güzel bir hediyede; nezaket, zarafet, sevgi ve aşk vardır. Gerçekten sevgilinize etkileyici bir hediye seçmek istiyorsanız, bunun için oturup etraflıca düşünmek ve araştırmak gerekir. Sevgilinizi çok iyi tanıdığınızı düşünüyorsanız, güzel bir doğum günü hediyesi seçmek, zaten sizin için çok da zor olmayacaktır. Ancak, sevgilinizi yeteri kadar tanımadığınızı düşünüyorsanız ve O'na ne hediye alacağınıza dair kararsızlıklar yaşıyorsanız, sizin de çok sağlam hediye fikirlerine ihtiyacınız var demektir. Çünkü, fiyatı ne olursa olsun, etkili ve anlamlı bir hediye seçerek, sevgilinize vermiş olduğunuz değeri göstermiş olacaksınız.

EN GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ NEDİR?

Sevgililere Özel Yuvarlak Duvar Saati;

Nefes aldığınız her an, her saniye sevgilinizin yanında olmak ister miydiniz? Bunu kim istemez öyle değil mi? Ancak hayatın koşuşturması ve gerçekleri içerisinde bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Belki sevgiliniz ile yan yana her saniyeniz birlikte olmayacak ama, Sevgililere Özel Yuvarlak Duvar Saati üzerinde bu hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sevgililer gününde kız arkadaşınıza her saniye yanındayım mesajını Sevgililere Özel Yuvarlak Duvar Saati ile gösterebilirsiniz! Üzerine 2 adet fotoğraf basılabilen ve yine kendi cümleleriniz ile aşk mesajlarınızı yazdırabileceğiniz bu özel duvar saati, en güzel sevgililer günü hediyelerinden biri!

Kupa Bardak;

Bazen bir kaç basit şekil ya da figür, aşkı en güzel şekilde tarif eden şeye dönüşüyor. Örneğin sevgilinize sayfalar dolusu bir aşk mektubu yazıp Onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatabilirsiniz ancak aynı şeyi Seni Çok Seviyorum Sevgilim Kupa Bardağı üzerinde yer alan Sevimli PONÇİKLER ile de gösterebilirsiniz. Elbette ki her ikisinin yeri ayrı ancak "Seni Seviyorum" demenin en güzel yollarından biri de aşkı anlatan çöp adam figürleri.

Sevimli Ayıcığın Sana 100 Aşk Mesajı Var;

Aşık olan birinin yaşadığı psikolojiden bir anektot: Geceleri aklında, Ona bir sonraki gün telefonda ya da yüz yüze söylemek istediği bir çok şey düşünür. Ancak sabah olduğunda ya da sevgilisiyle yüz yüze geldiğinde ise nutku tutulur. Dün gece o kadar çalıştığı, "şunları şunları söyleyeceğim" dediği konulardan eser kalmamıştır! Büyük bir heyecan yaşar çünkü. Heyecan da beraberinde dili damağı birbirine karıştırır. Peki sevgilinize söylemek istediğiniz şeyleri ya sizin adınıza bir hediye söylüyor olsaydı? İşte karşınızda sevgilinizin kalbini çalacak şirin mi şirin, romantik mi romantik çok özel bir hediye!

Sevgililere Özel Fotoğraf Baskılı Kanvas Tablo;

Sevgilinizle aranızdaki bağı daha da güçlendirecek tam da paylaşımınıza layık özel bir kanvas tabloya ne dersiniz? Tamı tamına 7 fotoğrafınızla birlikte hazırlanacak olan Kanvas tablo, hem görüntüsü itibariyle size özel bir tablo olacak, hem de üzerinde yer alacak fotoğraflarınızla sevgilinizin mutluluk kaynağı olacak! İsterseniz aşkınız özel kanvas tablo ile mini bir foto roman bile hazırlayabilirsiniz.

Güzeller Güzeli Sevgilime Özel Hediye Sepeti;

Kız arkadaşınıza Sizin için ne kadar güzel ve özel biri olduğunu bu dikkat çekici hediye sepeti ile gösterebilirsiniz. Sepet içerisinde yer alan kupa bardak ve makyaj aynasına sevgilinizin ismini ve "Bugün her zamankinden daha güzelsin Sevgilim." şeklinde bir mesajınızı yazdırarak, hediyenizi kullandığı her günde Ona özel olduğunu hissettirebilirsiniz. Çikolata dolu metal kalp kutu, 925 ayar sonsuzluk gümüş kolyesi ve kişiselleştirilebilir makyaj aynası ile kupa bardağı olan Güzeller Güzeli Sevgilime Hediye Sepeti, alınacak en özel hediyeler arasındadır.

Sevgiliye Özel Kalpler Saten Yastık;

Sevgiliniz ayrı bir şehirde üniversite okuyor olabilir, ya da belki de bir işi nedeni ile sizden belli bir süre uzak kalabilir! Şimdi 124 Şubat sevgililer günü yaklaşıyor ve siz, sevgilinize ne hediye alacağınıza bir karar veremiyorsanız, size harika bir hediye önerimiz olacak! Uzaktaki sevgilinize etkileyici ve son derece romantik bir sevgililer günü hediyesi hazırlamak ister misiniz? Sevgiliniz kafasını her yastığında koyduğunda aklına gelecek ilk kişi siz olacaksınız!

Peluş Oyuncak Seven Sevgiliye Şirin Oyuncak

Bazıları sevgilisini "KUZUM" diye sever. Bu belki de, kuzuların masumane görüntüsünden ve şirinliğinden ileri gelmektedir. Eğer sizin de "Kuzum" diye seslendiğiniz bir sevgiliniz varsa, işte Ona arkadaşlık ve sırdaşlık edecek şipşirin Kuzu Oyuncak armağanı!

Sevgiliye Özel 99 Parça Kalp Puzzle;

Sevgilinize hediye sürprizleri yapmak, daha hediyenin fiyongunu açarken bile gözlerindeki o heyecana tanıklık etmek sizi çok mutlu mu ediyor? O halde şimdi önereceğimiz sürpriz sevgililer günü hediyesi ile kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz! Sevgiliye Özel 99 Parça Kalp Puzzle ile, aşkınızı parçalara ayıracak ve sevgilinizden bu parçalara bir araya getirmesini isteyeceksiniz!

Kişiye Özel İsim ve Mesaj Yazılı Duvar Saati;

Çünkü aşkların en güzelini yaşıyorsunuz! Size bu güzel duyguları yaşatan sevgilinize küçük bir teşekkür etmek isterseniz, Kişiye Özel İsim ve Mesaj Yazılı Duvar Saati bunun için ideal bir hediye tercihi!

100 Dilde Seni Seviyorum Kavanozu;

Sevgilinizi ne kadar sevdiğinizi, ağaç kovuklarına, defter aralarına, sıra üzerine yazmaktan artık vazgeçin! Çünkü sevgilinize öyle güzel bir hediye ile sizi buluşturuyoruz ki, tüm bu romantizmi sevgilinize en derin hali ile ifade edebileceksiniz!

Gümüş Kalpli Sonsuzluk Kalp Kolye;

O, sadece kalbinizi verdiğiniz kişi değil, aynı zamanda bir iyilik perisi mi? Tüm zor anlarınızda sizi sadece teselli etmekle kalmayıp, elinden ne geliyorsa var gücü ile çabalayan gerçek bir melek mi? İyilik perisine tüm bu güzel çabaları için, anlamlı bir hediye almanın ve kendisini ödüllendirmenin zamanı geldi

Dijital Fotoğraf Çerçeveleri;

Dijital resim çerçeveleri ile en güzel anılarınız, sevgilinizin masasını süslesin! Son dönemlerin en popüler hediye seçeneklerinden biri olan Dijital Resim Çerçeveleri Vatan Bilgisayar online satış mağazasında! iPhone markası daha şimdiden gerçek bir efsane haline gelmeyi başardı! Çünkü, bir iPhone telefon, klasik bir cep telefonundan çok daha fazlası demek! Belki de bu şahane telefon için; cep bilgisayarı, navigasyon, harika bir fotoğraf makinesi, çok fonksiyonlu bir hesap makinesi, fax cihazı aklınıza teknoloji ile ilgili olarak artık ne geliyorsa demek lazım!

Gerçek İstiridye İnci Kolye;

Melek kelimesi her ne kadar dinsel bir terim olsa da, özellikle kalbi temiz olan ve her zaman başkaları için iyi duygular taşıyan kimseler için de bir sıfat olarak kullanılır. Örneğin "Melek gibi bir insan" dediğimizde, bu kişinin aslında ne kadar iyi biri olduğunu vurgulamak isteriz. Sevgililer için ise "Melek" sözü, özellikle halden anlayan, sevgilisinin her an yanında bulunan, anlayışlı ve sevecen sevgili için kullanılır!

Kalp Kutuda Kırmızı Gül Yaprakları;

Kırmızı kalp hediye kutusu içerisinde, birbirinden romantik gül yaprakları ile hayat bulmuş ve adeta gerçek bir gül görüntüsünde olan doğal yüzlerce adet gül kokulu yaprakları güllerle sevgilinize unutamayacağı sürprizlerden birini yapabilirsiniz. Bayan sevgilinize Kırmızı Gül hediye ederek, "Seni Seviyorum" mesajını en güçlü şekilde O'na hissettirmiş olacaksınız!

KADINA ALINACAK EN GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ NELERDİR?

Bitanem Seni Çok Seviyorum Hediye Sepeti;

Üzeri mükemmel bir şekilde süslenmiş olan metal hediye kutusu, aşkınıza elçilik ediyor! Daha önce belki de binlerce kez kendi ağzınızdan, sevgilinize "Seni Seviyorum" dediniz. Ancak, bu sefer sizin yerinize bırakın, sevgilinize O'nu ne kadar çok sevdiğinizi Sevimli Ayıcık Oyuncak Anlatsın... İçerisinde "Seni Seviyorum" mesajları ile bezenmiş romantik Sevimli Ayıcığın Dolu Dolu "Seni Seviyorum" Hediye kutusu, bayan sevgilinize romantik mesajlar vermeye geliyor.

Romantik Bir Akşam Yemeği

Erkeklere verebileceğiniz en güzel sevgililer günü hediyesi kendi ellerinizle hazırlamış olduğunuz romantik bir akşam yemeği olacaktır. Sevgilinizin sevdiği yiyeceklerden bir sofra hazırlayarak, şık bir sunumla sevgililer günü hediyesi hazırlayabilirsiniz.

ERKEĞE ALINACAK EN GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ NELERDİR?

Fotoğraf Albümü;

Erkekler düşünülerek yapılmış ve üzerinde uğraşılmış hediyeleri daha çok severler. Eski anılarınızdan oluşan fotoğraflardan bir albüm oluşturup sevgilinize hem romantik hem de maddi değeri olmayan bir hediye hazırlayabilirsiniz.

Erkek Deri Bileklik;

Plantonik ve asla ulaşılamaz olan aşk, kimileri için aşkların en güzeli, en değerlisi sayılabilir. Bu bir bakış açısı tabi. Kimileri için ise, içerisinde paylaşımın olmadığı, karşılık bulmayan ve sadece tek taraflı yaşanan aşk, acıdan başka hiçbir şey ifade etmez!

Kişiye Özel Çift Renkli Gerçek Deri Cüzdan;

Cüzdanımızda ya da çantamızda, kredi kartları, alış veriş kartları, üye olduğumuz dernek, kurum ya da kuruluşlara ait kartlar ve daha sayamadığımız bir sürü kart taşımak zorunda kalırız! Bunlardan bazılarını sık sık kullanırken, bazıları ise belli zaman aralıkları ile kullanılır!

Erkek Sevgilinize Spor Kol Saati;

Spor tasarımıyla dikkat çeken ve özellikle spor giyim meraklısı erkeklerin çok beğeneceğini düşündüğümüz güzel bir kol saatini sevgilisine hediye arayışında olan kaadınlara öneriyoruz. nNu tarz hediyeler alınabilir.