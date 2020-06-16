En güzel fotoğraflar nasıl çekilir? Beğeni rekoru kıracak fotoğraflar için ipuçları! Selfie nasıl çekilir? Sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor ve devamlı hikayeler, fotoğraflar paylaşıyorsanız, beğeni rekorları kırdıran fotoğraf çekimi ipuçlarına ihtiyacınız olacak. Peki, selfie nasıl çekilir? İşte,beğeni rekoru kıracak fotoğraflar için ipuçları!

Beğeni rekorları almak ve fotoğraflarınızın arkadaşlarınız arsında gündem olmasını istiyorsanız, küçük noktalara dikkat etmeniz yeterli. İşte beğeni rekoru kıracak fotoğraflar için ipuçları… Anlamlı bakışlar: Objektife anlamsız bakışlar atmak yerine gülümseyen gözlerle bakmak, görenlerin elini beğeni butonuna götürecektir. Yanaklara çimdik: Fotoğraf çekmeden hemen önce yanaklarınıza çimdik atın. Birçok ünlü ismin da sırı olan bu yöntem oldukça etkili sonuçlar verecek. Omuz detayı: Fotoğraf çekilirken omuzlarınız öne çıkarabilirsiniz. Bakış açısı: Daha büyük ve enerjik bakışlar için bakışınızı objektifin hemen üzerine odaklayın. Eğlence katın: Çekim esnasın olaya biraz eğlence katmak beğeni sayınızı artıracaktır. Doğru açı: Fotoğraf çekerken kendinizi odak noktaya alın. En iyi açıda olduğunuzdan emin olun. Canlı gözler: Fotoğraf çekiminde gözlerinizin canlı görünmesi için göz damlası kullanabilirsiniz.