En güzel fotoğraflar nasıl çekilir? Beğeni rekoru kıracak fotoğraflar için ipuçları! Selfie nasıl çekilir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

En güzel fotoğraflar nasıl çekilir? Beğeni rekoru kıracak fotoğraflar için ipuçları! Selfie nasıl çekilir?

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor ve devamlı hikayeler, fotoğraflar paylaşıyorsanız, beğeni rekorları kırdıran fotoğraf çekimi ipuçlarına ihtiyacınız olacak. Peki, selfie nasıl çekilir? İşte,beğeni rekoru kıracak fotoğraflar için ipuçları!

En güzel fotoğraflar nasıl çekilir? Beğeni rekoru kıracak fotoğraflar için ipuçları! Selfie nasıl çekilir?
16.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:17

Beğeni rekorları almak ve fotoğraflarınızın arkadaşlarınız arsında gündem olmasını istiyorsanız, küçük noktalara dikkat etmeniz yeterli. İşte beğeni rekoru kıracak fotoğraflar için ipuçları…

Anlamlı bakışlar: Objektife anlamsız bakışlar atmak yerine gülümseyen gözlerle bakmak, görenlerin elini beğeni butonuna götürecektir.

EN güzel fotoğraflar nasıl çekilir? Beğeni rekoru kıracak fotoğraflar için ipuçları! Selfie nasıl çekilir?

Yanaklara çimdik: Fotoğraf çekmeden hemen önce yanaklarınıza çimdik atın. Birçok ünlü ismin da sırı olan bu yöntem oldukça etkili sonuçlar verecek.

EN güzel fotoğraflar nasıl çekilir? Beğeni rekoru kıracak fotoğraflar için ipuçları! Selfie nasıl çekilir?

Omuz detayı: Fotoğraf çekilirken omuzlarınız öne çıkarabilirsiniz.

EN güzel fotoğraflar nasıl çekilir? Beğeni rekoru kıracak fotoğraflar için ipuçları! Selfie nasıl çekilir?

Bakış açısı: Daha büyük ve enerjik bakışlar için bakışınızı objektifin hemen üzerine odaklayın.

EN güzel fotoğraflar nasıl çekilir? Beğeni rekoru kıracak fotoğraflar için ipuçları! Selfie nasıl çekilir?

Eğlence katın: Çekim esnasın olaya biraz eğlence katmak beğeni sayınızı artıracaktır.

EN güzel fotoğraflar nasıl çekilir? Beğeni rekoru kıracak fotoğraflar için ipuçları! Selfie nasıl çekilir?

Doğru açı: Fotoğraf çekerken kendinizi odak noktaya alın. En iyi açıda olduğunuzdan emin olun.

EN güzel fotoğraflar nasıl çekilir? Beğeni rekoru kıracak fotoğraflar için ipuçları! Selfie nasıl çekilir?

Canlı gözler: Fotoğraf çekiminde gözlerinizin canlı görünmesi için göz damlası kullanabilirsiniz.

EN güzel fotoğraflar nasıl çekilir? Beğeni rekoru kıracak fotoğraflar için ipuçları! Selfie nasıl çekilir?

İlgili Haberler

Mayo ve bikini alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Mayo ve bikini alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Havuzda ve denizde yüzerken göz açılır mı?
Havuzda ve denizde yüzerken göz açılır mı?
Ev yapımı doğal güneş kremi tarifi
Ev yapımı doğal güneş kremi tarifi
Çocuklar yaz kazalarından nasıl korunur?
Çocuklar yaz kazalarından nasıl korunur?
Dünyanın en güzel 10 plajı
Dünyanın en güzel 10 plajı
Güneş gözlüklerindeki çizikler nasıl giderilir?
Güneş gözlüklerindeki çizikler nasıl giderilir?
Yaza formda girmenizi sağlayacak öneriler
Yaza formda girmenizi sağlayacak öneriler
Plaj çantalarında olması gereken ürünler
Plaj çantalarında olması gereken ürünler
Olağanüstü görünüme sahip ağaçlar! Dünyanın en ilginç ağaçları
Olağanüstü görünüme sahip ağaçlar! Dünyanın en ilginç ağaçları
Dünyanın en korkunç 10 yeri
Dünyanın en korkunç 10 yeri
Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilir? Güneş gözlüğü nasıl seçilir?
Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilir? Güneş gözlüğü nasıl seçilir?
Yaz tatili tavsiyesi: Tatilde okunacak 5 kitap
Yaz tatili tavsiyesi: Tatilde okunacak 5 kitap
Yaza formda girmenizi sağlayacak ipuçları ve fit olmanıza yardım edecek kahvaltı önerileri
Yaza formda girmenizi sağlayacak ipuçları ve fit olmanıza yardım edecek kahvaltı önerileri
Outdoor ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Outdoor ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Yurt dışında en çok izlenen Türk dizileri hangileridir?
Yurt dışında en çok izlenen Türk dizileri hangileridir?
Çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır?
Çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır?
Bebek arabası seçimi nasıl yapılır?
Bebek arabası seçimi nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor Haber
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi Haber
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız Haber
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Türkiye'de KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Çorum'da aslan bulunamadı ama köylülerin paniği devam ediyor
Çorum'da aslan bulunamadı ama köylülerin paniği devam ediyor
5 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
5 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı
İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Nuri Bilge Ceylan
Spor Falcao Ali Koç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Bingöl Galatasaray
Şu an buradasınız: En güzel fotoğraflar nasıl çekilir? Beğeni rekoru kıracak fotoğraflar için ipuçları! Selfie nasıl çekilir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 14:17:48. #1.15#
title