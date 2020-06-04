En güzel Cuma mesajları 2020! Resimli Cuma mesajları, hadisli ve anlamlı Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar mesajları!
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En güzel Cuma mesajları 2020! Resimli Cuma mesajları, hadisli ve anlamlı Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar mesajları!

Koronavirüs nedeniyle bir süre ara verilen Cuma namazı, tedbirlerin gölgesinde tekrar başladı. İnananları bir araya getiren ve müminler arası kardeşlik duygularını pekiştiren bu özel günde resimli Cuma mesajları, hadisli ve anlamlı Cuma mesajları ve hayırlı Cumalar mesajları araştırıldı.

En güzel Cuma mesajları 2020! Resimli Cuma mesajları, hadisli ve anlamlı Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar mesajları!
04.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:43

WhatsApp, Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden gönderilmeye hazır Cuma mesajları paylaşılıyor. Müminlerin bir araya geme ve uhuvvet duygularını yaşadığı bu özel anda, uzakta olan kişiler de Cuma mesajları, hadisli ve anlamlı Cuma mesajları ve hayırlı Cumalar mesajları paylaşılıyor.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin! (Fussilet suresi, 37)

Dedi ki: "Ben hüznümü, kederimi ancak Allah'a şikayet ederim ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri de bilirim. (Yusuf suresi, 86)

Edep ve ahlak tekrar tekrar giyilen, eskimeyen yepyeni elbiselerdir. Zeka ve düşünce de berrak bir aynadır. Hz. Ali (ra)

Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et. (İnsan suresi, 26)

En güzel Cuma mesajları 2020! Resimli Cuma mesajları, hadisli ve anlamlı Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar mesajları!

İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?" (Rahman suresi, 60)

Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a Suresi 9)

En güzel Cuma mesajları 2020! Resimli Cuma mesajları, hadisli ve anlamlı Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar mesajları!

Müslüman dilinden ve elinden diğer müslümanların güvende olduğu kimsedir. Hayırlı Cumalar.

Rahmet Peygamberimiz şöyle buyuruyor, Beni en çok hud suresi ihtiyarlattı. Emrolduğun gibi dosdoğru ol. Dosdoğru Cumalar.

En güzel Cuma mesajları 2020! Resimli Cuma mesajları, hadisli ve anlamlı Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar mesajları!

Ey yüreğimdeki fısıltıyı duyan Rabbim! Sen içimdekileri hayrınla rızıklandır. Hayırlı Cumalar.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Cuma günü ya da gecesinde vefat eden hiçbir Müslüman yoktur ki; Allah onu kabir fitnesinden korumasın. (Hadis-i Şerif) Hayırlı Cumalar…

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar..

Bu Cuma bir dua ettim ve gönderiyorum hepinize… Hayatınızda mutluluk, huzur, aile sıcaklığı, sağlık ve tüm dünya insanları içinde barış diledim. Allah'ın en hayırlı selamı üzerinize olsun Rabbim sizleri iman eden kullarından yapsın.

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cuma 17, 18)

En güzel Cuma mesajları 2020! Resimli Cuma mesajları, hadisli ve anlamlı Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar mesajları!

Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir. (Buhârî, Cuma 37, Talâk 24, Daavât 61; Müslim, Müsâfirîn 166, 167, Cuma 13–15)

Bir vefadır, selam verip hatır sormak; bir güzelliktir, gül alıp gül sunmak,; bir tebessümdür, geçmişi anıp hatırlamak; bir özlemdir, güzellikleri paylaşabilmek; hatırlayıp selam veren, hal hatır soran, dostlarınızın çok olması dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

Cumadır kuldan Rabbine arzları ulaştıran. Cumadır tevbe kapılarını açtıran ve Cumada öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbine yaklaştıran. O vakte vakıf olabilme duası ile cumamız hayırlı olsun.

Nasipten ötesi yokmuş; yazmışsa ilahi kalem, ne sana fazlası düşer ne de boşa kahırlanmaya değer, bırak Yaradan hakkında hayırlı olanı eylesin, bırak nefsin takdire boyun eğmeyi bilsin. Hayırlı, nurlu cumalar.

Ey Rabbim; Habibini öyle sevdir ki bizlere, gözümüzü kapatıp 'Ya Rasulallah' dediğimizde, gül kokusu sarsın her yanımızı. Hayırlı, nurlu cumalar.

En güzel Cuma mesajları 2020! Resimli Cuma mesajları, hadisli ve anlamlı Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar mesajları!

Allah'ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin hayırlı cumalar.

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (Ahzab Suresi – 41) Hayırlı cumalar.

Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizleriniz. Hayırlı Cumalar...

Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir. (Rahman suresi, 78)

İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur. (Fussilet suresi, 34)

En güzel Cuma mesajları 2020! Resimli Cuma mesajları, hadisli ve anlamlı Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar mesajları!

Tüm kainatın yaratıcısı yüce Rabbim seni unutmamıza senden uzaklaşmamız için bize imkanlar tanıma bizleri o yollardan o tarz şer odaklarından uzak tut. Senin adını anarak bizleri şer yollara sokmaya çalışan kullarının iç yüzünü göstermek nasip eyle. Her Cuma namazı vakti cemaat ile karşında olmamızı nasip et Allah'ım. Hayırlı Cumalar.

En güzel Cuma mesajları 2020! Resimli Cuma mesajları, hadisli ve anlamlı Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar mesajları!

Her Cuma yüce Rabbim'in duaları kabul edeceği bir an vardır. Cuma gündüz vakitleri gece vakitlerinden daha pek bir kıymetlidir. Allah-ü Teala (c.c) hem Cumamızı hem de yaptığımız duaları kabul eder inşallah.

"İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır." (Tirmizî, Zühd",21) Cumamız bereketli olsun...

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