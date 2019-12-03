: En güzel çorba tarifleri! Yayla çorbası tarifi, domates çorbası tarifi, yoğurt çorbası tarifi ve tarhana çorbası tarifi

03.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:45

Yayla çorbası tarifi, domates çorbası tarifi, yoğurt çorbası tarifi ve tarhana çorbası tarifi gibi özel çorba tarifleri ile ailenize, misafirlerinize ve kendinize nefis çorbalar hazırlayabilirsiniz. İşte içenlerin tekrar içmek isteyeceği ve tarifini almak isteyeceği yayla çorbası tarifi, domates çorbası tarifi, yoğurt çorbası tarifi, tarhana çorbası tarifi!

DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Domates çorbası ile salatalarda ve yemeklerde kullandığınız ve çok sevdiğiniz domatesi çorba olarak içebilirsiniz. İşte en güzel ve kolay domates çorbası tarifi…

DOMATES ÇORBASI TARİFİ GEREKLİ MALZEMELER

5 yemek kaşığı tereyağı

4 dolu yemek kaşığı un

2 dolu yemek kaşığı domates salçası

1 cay kaşığı toz biber

5 adet küçük ya da iki adet büyük yaz domatesi

1, 5 litre sıcak su

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay bardağı ılık süt

3 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker (domatesin ekşiliğini gidermek, kırmak için)

Karabiber

Üzeri için: Eriyebilen yağlı bir peynir parmesan/ taze kaşar peyniri/ eski kaşar peyniri/cheddar peyniri

DOMATES ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Domatesi ve suyu bir tencerede domatesler pişip süzülebilecek kıvama ulaşana dek pişirin. Tel süzek ile gegiç bir kaba süzün. Tencereye tereyağ ve unu alıp un kokusu çıkana dek kavurun. Salçasını ve toz biberi ekleyip tekrar kavurun. Ilık sütü azar azar karıştırarak çorbaya ilave edin. Sirkeyi, tuzunu, şekerini ve karabiberini ekleyin. Servis esnasında eriyen bir peyniri ince ince kesip kaselerin üzerlerine bırakabilirsiniz.

Domates çorbası

SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Domates çorbasını sütlü formülle de yapabilirsiniz. İşte sütlü domates domates çorbası tarifi…

SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ

1 Yemek Kaşığı Tereyağı

2 Tepeleme Yemek Kaşığı Un

1 Yemek Kaşığı Domates Salçası

5 Adet Domates

Yarım Su Bardağı Süt

SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Tereyağı ve sıvı yağ tencereye alınır, Un eklenerek biraz kavrulur. Domates salçası ve rendelenmiş domatesler eklenir. 3-4 dk kavrulur. 4 su bardağı su eklenerek çırpılır. Tuzu damak tadınıza göre ayarlanır. Kaynayana kadar karıştırılarak, kaynadıktan sonra yaklaşık 15 dk kısık ateşte pişirilir. Servis Yapmadan önce tencereye süt ilave edilerek, karıştırılır. İsteğe göre üzerine kaşar peyniri rendesi ve karabiber serpilir. Afiyet olsun.

YOĞURT ÇORBASI TARİFİ

Nefis bir çorba hazırlamak istiyorsanız yoğurt çorbası tarifini deneyebilirsiniz. İşte en güzel ve kolay yoğurt çorbası tarifi…

YOĞURT ÇORBASI TARİFİ GEREKLİ MALZEMELER

1 yemek kaşığı tam yulaf unu , 1 su bardağından iki parmak fazla su, 1 yemek kaşığı yoğurt, soğuk sıkım zeytinyağı

Yoğurt çorbası

YOĞURT ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Suyumuzu tenceremize koyuyoruz. Diğer tarafta yoğurt ve unumuzu karıştırıp içerisine bir miktar su ilave ederek karışımı seyreltiyoruz. Kaynayan sudan alıp yoğurt karışımına ilave ediyoruz. Karışım Ilındıktan sonra tencereye döküp pişiriyoruz. Piştikten sonra yağımızı ve isterseniz naneyi de ilave edip afiyetle bebeğinize yedirebilirsiniz. Afiyet olsun

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Yayla çorbası tarifi ile herkesin seveceği bir çorba hazırlayabilirsiniz. İşte en güzel ve kolay yayla çorbası tarifi…

YAYLA ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı yoğurt, 2 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı limonun suyu, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay bardağı pirinç, 2 yemek kaşığı, zeytinyağı, 6 su bardağı su

Yayla çorbası

YAYLA ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Pişirme tenceresine un, tuz, yoğurt ve limon suyunu alıp pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. 1 yumurta sarısına karışımın üstüne ekleyin ve karıştırın. Suyu da ilave edip kaynamaya bırakın.Kaynamaya başlayınca yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Ayrı bir tavada 2'şer yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını kızdırın.1 yemek kaşığı kuru nane ilave edin ve karıştırıp ocaktan alın.

Hazırladığınız yağı kaynayan çorbaya ilave edin ve çorbayı ocaktan indirin. Afiyet olsun.

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Anadolu lezzetlerini sofralarınıza taşımak istiyorsanız tarhana çorbası tarifinden daha iyi bir seçenek olamaz. İşten en güzel ve kolay tarhana çorbası tarifi…

TARHANA ÇORBASI TARİFİ GEREKLİ MALZEMELER

3 yemek kaşığı ev tarhanası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı nane, 6 su bardağı su, 1 yemek kaşığı salça, karabiber, tuz, kırmızı pul biber

Tarhana çorbası

TARHANA ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Pişirme tenceresine nane, sıvı yağ, salça, tarhana ve baharatları alın. Biraz karıştırıp kavurun.Yavaş yavaş suyunu ilave ederek karıştırın. Tel çırpıcı ile karıştırın ve topaklanmayı engelleyin. Kaynayınca 5 dk ocakta bekletip ocaktan indirin.

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