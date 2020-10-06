En basit meze tarifleri neler? Meze nasıl yapılır?

Kurduğunuz harika çilingir sofralarına en yakışacak ve yapımı da bir o kadar pratik olan mezeleri sizin için derledik. Sofranızın daha dolu ve ihtişamlı görünmek için artı meze tariflerine ulaşmak çok kolay.

Eğer siz de çilingir sofranız için harika mezeler istiyorsanız detayları haberimizden bulabilirsiniz. En basit meze tarifleri neler?Meze nasıl yapılır?

HAYDARİ

Yapımı oldukça kolay ve çilingir sofralarınız için vazgeçilmez olacak bu mezeyi hazırlamak oldukça pratiksüzme yoğurt, beyaz peynir, sarımsak, zeytinyağı, nane, ince çekilmiş ceviz içi, tuz ile oldukça hızlı ve pratik bir şekilde haydari hazırlayabilirsiniz.

ACILI EZME

Acılı ezme ne çok acı ne de çok tatlı bir şekilde hazırlanır ve sofranız için oldukça renkli ve içeceğinizin yanında oldukça sevileceğine garanti vereceğimiz acılı ezme her zaman gözbebeği.

KIRMIZI KÖZ BİBER KIZARTMASI

Şimdi gelelim bambaşka bir lezzete. Herkesin gördüğünde denemek isteyeceğine emin olduğumuz farklı bir tatla listemize devam ediyoruz. Yapımı 5 dakikanızı almayacak ancak tadı uzun saatler boyu tadı damağınızda kalacak bu lezzet misafirlerinziin uzun yıllar favorisi olacağın garantisini veriyoruz.

ŞAKŞUKA

Eğer kurduğunuz çilingir sofranızda balık tarzı bir aqna yemek yoksa şakşuka sizin için bir kurtarıcı olacaktır. Hem doyurucu hem de yapımı pratik bu mezeyi eğer daha önce çilingir sofranıza yerleştirmediysaeniz. Bir şans verin deriz. Üstelik yapımı da çok basit.

KOLAY ŞAKŞUKA TARİFİ

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel şakşuka hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında şakşuka hazırladı. Peki, şakşuka nedir? Şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Şakşuka aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka nedir? Şakşuka nasıl yapılır, Şakşuka yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te şakşuka yapıldı, evde klasik şakşuka yapıldı! İşte en güzel şakşuka!

ŞAKŞUKA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 tane patlıcan, 1 tane kuru soğan, 2 tane kabak, 1 tane domates, ½ kaşık domates salçası, 2 diş sarımsak, 2 tane yeşil biber, Zeytinyağı, Maydanoz, 1 bardak sıcak su

ŞAKŞUKA NASIL YAPILIR?

Patlıcanları alacalı bir şekilde soyup küp küp doğrayın. Aynı şekilde domates ve kabakları da küp küp doğrayın. Ardından biberleri yarım ay şeklinde doğrayın. Soğanı yemeklik şekilde doğrayın. Sarımsakları ister rende ister ince bir şekilde doğrayın. Son olarak maydanozları de ince ince kıydıktan sonra derin bir tencerede patlıcanları ve kabakları kızartın.Sosu için Zeytinyağını ayrı bir tencerede kızdırın. Soğan ve sarımsakları hafifi kavurun. Üzerine biberleri atın ve kavurmaya devam edin. Domatesleri ve salçayı da üzerine ekledikten sonra kısık ateşte pişirin. Yaklaşık 10 dakika sonra üzerine suyunu dökün ve karıştırın. Kaynadıktan sonra sosu patlıcan ve kabakla karıştırın. Sıcak ya da soğuk olarak maydanozla servis edebilirsiniz.

KESTANELİ KÖZ PATLICAN

Köz patlıcanı illaki duymuşsunuzdur. Ancak kestaneli köz patlıcanı duydunuz mu? Normal hazırladığınız patlıcana kestane eklemek inanın çok lezzetli olacaktır. YApımı oldukça pratik olan bu mezede çok sevilecektir.

KESTANELİ KÖZ PATLICAN HAZIRLANIŞI

4 adet patlıca, 200 gram kestane, 3 yemek kaşığı un, 1 çimdik muskat cevizi rendesi, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2,5 su bardağı süt, 3 dal doğranmış maydanoz, 1 adet defne yaprağı, 1 tatlı kaşığı tuz. Suda hafif kaynatacağız kestaneleri direkt tavaya alın. O arada patlıcanları da közleyin. İkiz-sinide gerekliürürnleri ekleyip karıştırın.