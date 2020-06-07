En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
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En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı

PİAR Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği "En başarılı belediye başkanları" anketinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş %74 oranla ilk sırada yer aldı. Yavaş'ı %64 ile Muhittin Böcek, %63 ile Özlem Çerçioğlu takip etti. 4. sırada AK Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur Altay yer alırken İBB Başkanı İmamoğlu 5. sırada.

07.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:54

PİAR Araştırma Şirketi, 'Büyükşehir Belediyeleri Memnuniyet Araştırması'nın sonuçlarını Twitter hesabından kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan sonuçlara göre, 10 kişilik listede %73.2'lik oranla Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş yer aldı. Yavaş, gerçekleştirilen son yerel seçimlerde %50.93 oy almıştı.

65 BİN KİŞİ KATILDI

30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılan kamuoyu araştırması, 30 büyükşehir ve bunlara bağlı metropol ilçelerde gerçekleştirildi. 18 yaş üzeri 65,704 katılımcının olduğu araştırmada SMS link yönlendirmesi yöntemi kullanıldı. Şirket, anketlerdeki yanılma payının %2.19 olduğunu duyurdu.

'En başarılı belediye başkanları' anketi! Listenin başında CHP'li bir isim var

Araştırma sonucuna göre çıkan liste şu şekilde:

Mansur Yavaş (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı - %73.2

Muhittin Böcek (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı - %64

Özlem Çerçioğlu (CHP) Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı - %63.2

Uğur Altay (AK Parti) Konya Büyükşehir Belediye Başkanı - %58.6

Ekrem İmamoğlu (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı - %57.2

Zeydan Karalar (CHP) Adana Büyükşehir Belediye Başkanı - %56.9

Yılmaz Büyükerşen (CHP) Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı - %56.1

Tunç Soyer (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı - %55.8

Fatma Şahin (AK Parti) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı - %55.6

Hayrettin Güngör (AK Parti) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı - %54

'En başarılı belediye başkanları' anketi! Listenin başında CHP'li bir isim var

MİLLET İTTİFAKININ BAŞKANLARININ DİKKAT ÇEKEN ORANI

Sonuçları değerlendiren PİAR Araştırma'nın sahibi Kadir Atalay listede 7 CHP'li, 3 AK Partili başkan olduğuna dikkat çekti. Atalay, "Bu noktada istatistiki açıdan, partilerin kaç isim ile listede olduğundan çok daha fazla dikkat çeken bir durum var. Millet ittifakı belediye başkanlarının tümünün memnuniyet oranı, seçimlerde aldıkları oy oranının üzerindeyken (İzmir hariç, o da hata pay içinde nötr) Cumhur ittifakında bunu sadece Fatma Şahin başarmış. Diğer iki isim ise seçimde aldıkları oyun altında memnuniyet sağlamış" dedi.

'En başarılı belediye başkanları' anketi! Listenin başında CHP'li bir isim var

Atalay, "Yani Millet ittifakı belediye başkanları, Cumhur ittifakı seçmenleri tarafından da başarılı bulunurken, Cumhur ittifakının belediye başkanları kendi seçmenlerinin önemli bir kısmı tarafından başarılı bulunmuyor" diyerek sözlerini noktaladı.

En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı

Politika Manşet

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