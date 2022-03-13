En az kendisi kadar ünlüymüş! Berna Keklikler'in kardeşi bakın kim çıktı
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Survivor yarışmasıyla adını geniş kesimlere duyuran ünlü isim Berna Keklikler'in kardeşi Berrin Keklikler'in de ünlü bir şarkıcı olması, duyanları şaşırttı.
Survivor yarışmacılarının yarışma performansları kadar özel yaşamları da merak ediliyor. Daha önce birçok yarışmacı, özel hayatıyla hayranlarını şaşkınlık içerisinde bırakırken, bu kervana Berna Keklikler de eklendi.
Sevgilisiyle yarı çıplak pozları gündem olan Berna'nın kız kardeşinin şarkıcı olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı. Berna'nın kardeşi Berrin Keklikler, güzelliğiyle ablasına rakip oldu.
Berna Keklikler'in kız kardeşi Berrin Keklikler'in on parmağında on marifet. Tescilli güzel çıkan Berrin Keklikler şarkıcılık yapıyor.Keklikler, 2013 yılında katıldığı Miss Turkey'den 2. olarak ayrılmıştı.
Sonrasında Rusya'da düzenlenen Miss World'de Türkiye'yi temsil etti. Oyunculuk deneyimi de bulunan Berrin Keklikler, Çılgın Dersane Üniversitede filminde kamera karşısına geçti.
İşte Berrin Keklikler...
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022