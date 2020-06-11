Emre Kınay kimdir, Emre Kınay nereli ve kaç yaşında? Emre Kınay hangi dizilerde oynadı? Emre Kınay'ın filmografisi..
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Emre Kınay kimdir, Emre Kınay nereli ve kaç yaşında? Emre Kınay hangi dizilerde oynadı? Emre Kınay'ın filmografisi..

50 yaşındaki istanbul doğumlu ünlü oyuncu Emre Kınay kimdir? Emre Kınay nereli ve kaç yaşında? Emre Kınay 'ın filmografisi.. İşte Emre Kınay hakkında tüm merak edilenler..

Emre Kınay kimdir, Emre Kınay nereli ve kaç yaşında? Emre Kınay hangi dizilerde oynadı? Emre Kınay'ın filmografisi..
11.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:40

EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Remziye Kınay ve babası Feridun Kınaytiyatrocuydu. Besteci Erdem Kınay'ın ağabeyidir. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. 1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve kaydoldu. 1995 yılında konservatuvardan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladığı yüksek lisans eğitimimi de tez safhasında durdurmuş bulunmaktadır.

EMRE KINAY'IN ÇALIŞMA HAYATI

Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde de rol almaktadır.

Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı "Erkan Ağa" ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı "Yusuf" karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve baş rolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.

Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası "Cihan"ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın ve Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır.

2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde "Haluk" rolünü oynamıştır.

EMRE KINAY SİYASETE ATILDI

2019 Türkiye Yerel Seçimleri'nde İyi Parti tarafından Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Ancak oyların %12.66'sını alarak seçimi kazanamadı. Yarışı 3. Olarak tamamladı.

EMRE KINAY'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

20. Afife Tiyatro Ödülleri: "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" - Kara Sohbet-2006[3]

23. İstanbul Film Festivali: "En İyi Erkek Oyuncu" İnşaat-2004[4]

Rol aldığı bazı oyunlar

İki Bekar: Sam Bobrick - Duru Tiyatro - 2016

Nihayet Bitti: Peter Turrini - Duru Tiyatro - 2016

Sondan Sonra: Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010

Aşk Her Yerde: Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008

Bir Mutfak Masalı: Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

Kara Sohbet: Amélie Nothomb - Duru Tiyatro - 2006

Sınır: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

Lütfen Kızımla Evlenir misiniz: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

İkinci Caddenin Mahkumu: Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002

Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999

Bir Cinayet Söylencesi: Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999

Kuzguncuklu Fazilet: Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Bozuk Düzen: Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1998

Simyacı: Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu - 1997

Barış: Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1993

Sofokles'in Antigone'si: Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Fırtına: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

EMRE KINAY'IN YÖNETTİĞİ BAZI OYUNLAR

Nafile Dünya: Oktay Arayıcı - Duru Tiyatro - 2012

Tatlı Çarşamba: Muriel Resnik - Duru Tiyatro - 2011

Sondan Sonra: Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010

Aşk Her Yerde: Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008

Bir Mutfak Masalı: Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

İkinci Caddenin Mahkumu: Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002

EMRE KINAY'IN FİLMOGRAFİSİ

Emre Kınay kimdir, Emre Kınay nereli ve kaç yaşında? Emre Kınay hangi dizilerde oynadı? Emre Kınay'ın filmografisi..
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