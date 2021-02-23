Emre Aslan kimdir? Emre Aslan kaç yaşında ve nereli? Emre Aslan sevgilisi kim? Emre Aslan hangi nerede rol alıyor?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncusu Emre Aslan, İrem Derici ile sevgili olduğu haberlerinin ardından merak konusu oldu! Peki, Emre Aslan kimdir? Emre Aslan kaç yaşında ve nereli? Emre Aslan sevgilisi kim? Emre Aslan hangi nerede rol alıyor? Emre Aslan ve İrem Derici sevgili mi, aralarında kaç yaş fark var?

Konuk olduğu Menajerimi Ara dizisinin yanı sıra sosyal hayatında da aradığı aşkı bulamadığından yakınan İrem Derici'nin kendisinden 11 yaş küçük olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldız oyuncusu Emre Aslan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine, ÇGHB 2 oyuncusu Emre Aslan kimdir? Emre Aslan kaç yaşında ve nereli? Emre Aslan sevgilisi kim? Emre Aslan hangi nerede rol alıyor? Emre Aslan ve İrem Derici sevgili mi, aralarında kaç yaş fark var? gibi sorular merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

EMRE ASLAN KİMDİR?

Emre Aslan, BKM oyuncusudur ve şu an Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında çeşitli skeçlerde yer almaktadır. Emre Aslan 1998 yılında doğmuştur ve 22 yaşındadır. Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği okuyan genç oyuncu Emre Arslan, aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimi de almıştır. Emre Aslan, 1.86 boyundadır ve 73 kilodur. Ayrıca Boğa burcudur. 2019'da Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminde oynayan Aslan, daha sonra BKM Mutfak ekibine dahil olmuştur. BKM Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de hem yazdığı hem de oynadığı skeçlerle ilgi çekmektedir. Yılmaz Erdoğan'ın genç çıraklarından biri olan Aslan, yazdığı ve oynadığı Kız Ruleti skecinde "Bora" karakteri ile hafızalara kazınmıştır.