Emrah Apartmanı görevlisi: 2005 depreminden sonra binaya epoksi işlemi uygulandı

İZMİR (DHA) - İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı ile ilgili olarak, 1'i tutuklu 3 sanığın, 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen ikinci duruşmada dinlenen tanıklardan biri olan apartman görevlisi İ.S., "2005 depreminden sonra binaya epoksi işlemi uygulandı. İşlem sonrası Bayındırlık İl Müdürlüğü'nden oturulabilir raporu verildi. Ben de bunu apartman panosuna astım" dedi.

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik-betornarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Akkoçlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Uzun ve Sert ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında, 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dün görülen tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile bazı müştekilerin ifadelerinin alındığı ilk duruşmanın ardından, bugün davaya devam edildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Akkoçlu'nun tutukluluk halinin devamına, Hayati Uzun hakkında verilen konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanan devamına, henüz dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Emrah Apartmanı ile ilgili tüm bilgilerin istenmesine ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.