Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
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Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombaladığını itiraf eden darbeci pilot İlhami Aygül, "Darbe girişiminde yer almadım, tersine pasif direniş gösterdim" savunmasını yaptı.

Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
25.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:36

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya, Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombaladığı belirtilen eski pilot İlhami Aygül'ün esas hakkındaki savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Esas hakkında savunma yapan eski pilot kurmay yüzbaşı İlhami Aygül, üzerine atılı suçları işlemediğini ifade ederek, "Darbe girişiminde yer almadım, tersine pasif direniş gösterdim." ifadelerini kullandı.

Olay tarihi öncesi 143. Filo'da görev yaptığını anlatan Aygül, 15 Temmuz'da birliğinden ilişiğini kesmesi gerekirken dönemin filo komutanı eski kurmay binbaşı Mustafa Azimetli'nin buna izin vermediğini belirtti. Kendisine "jübile uçuşu" yaptırılacağının söylendiğini savunan Aygül, daha sonra 141. Filo'ya gittiğini dile getirdi.

Sanık Aygül, akşam saatlerinde 141. Filo'nun komutanı olan sanık eski kurmay yarbay Hakan Karakuş'un terörle mücadele harekatı yapılacağını, emrin Hava Kuvvetlerinden verileceğini söylediğini öne sürdü. Bunun üzerine 143. Filo'ya giderek durumu anlattığını bildiren Aygül, amirlerinden, verilen emirlere uyması yönünde talimat aldığını ifade etti.

Olay günü sanık eski pilot üsteğmen Mehmet Yurdakul ile aynı uçakta uçuş yaptıklarını dile getiren Aygül, kendisine verilen uçuş emrinin amirleri tarafından verildiğini, veriliş yöntemi itibarıyla kanunsuz olmadığını savundu.

Aygül, uçaktaki telsizle verilen koordinatı belirleme ve hassas vuruş sağlamaya yarayan "sniper pod" aygıtının arızalı olduğunu, bu nedenle bir süre havadaki uçakları takip ettiğini, pod aygıtının düzelmemesi ve yakıtın azalması üzerine de görevi sonlandırarak iniş yaptıklarını iddia etti.

İnişten sonra filoda silahlı askerleri gördüğünü, neden üsse geldiklerini sormasına rağmen cevap alamadığını anlatan Aygül, tekrar uçuş emri verilmesi halinde uçmama kararı aldığını ileri sürdü.

Sanık Aygül, sabah saatlerinde Akıncı'dan ayrıldığına değinerek, müteakiben gözaltına alındığını ve yargılama sürecinin başladığını ifade etti.

Soruşturma aşamasındaki beyanlarını baskı altında verdiğini öne süren Aygül, bu beyanları kabul etmediğini söyledi.

15 Temmuz'dan sonra kule ile yaptıkları telsiz görüşme kayıtlarının hukuka uygun şekilde elde edilmediğini savunan Aygül, delil olarak kullanılmaması ve yeniden bilirkişi raporu alınması gerektiğini kaydetti.

Aygül, darbeci ve terör örgütü üyesi olmadığını, 15 Temmuz'da kanunsuz emir almadığını ve kimseye kanunsuz emir vermediğini ileri sürdü.

EMNİYETİ BOMBALADIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Soruşturma aşamasında, telsiz kayıtlarının kendisine ait olduğunu söyleyen Aygül, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eski üsteğmen Yurdakul ile uçuş yaptıkları sırada kendilerine emniyetin koordinatının verildiğini ve Yurdakul'un bölgeye atış yaptığını itiraf etmiş, "Yurdakul bina (Ankara Emniyet Müdürlüğü) ile yolda ateş edenler arasındaki boşluğa atış yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam oraya bir seferde iki bomba attık." beyanında bulunmuştu.

Aygül'ün olay günü Akıncı Üssü'ndeki kulede darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren sanık eski kurmay yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz ile yaptığı telsiz konuşmaları, iddianamede şu şekilde yer alıyor:

Mustafa Mete Kaygusuz: Aslan 4 filo, Aslan 4.

İlhami Aygül: Filo aslan 4.

Kaygusuz: Emniyet binasına atış yaptınız mı?

Aygül: Takip yazdıracam.

Kaygusuz: Emniyet binasına atış yaptınız mı?

Aygül: İki dakika sonra taarruz olacak.

Kaygusuz: Biraz acele edelim, bir bomba daha, iki.

Aygül: Anlaşılmadı.

Kaygusuz: Bir bomba daha atıyoruz oraya.

Aygül: Aslan 4, çatışma bölgesine iki bomba atacağım.

Aygül: Kurt filo aslan 4.

Kaygusuz: Aslan 4 devam edin.

Aygül: Emniyet çatışma bölgesine iki bomba atıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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