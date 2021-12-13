EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNDEN 'KIŞ LASTİĞİ' DENETİMİ

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta, Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Kış lastiği denetimlerinde, kurallara uyan sürücülere teşekkür edildi.

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık itibariyle başladı. Muş'ta, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik ekipleri, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Trafik ekipleri, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen denetimde, durdurulan ticari araçlarda lastik kontrolü ve kış lastiklerinin diş kalınlığı ölçümlerini yaptı. Lastik diş derinliği 4 mm olmayan sürücülere 846 TL cezai işlem uygulanırken, kurallara uyanlara ise teşekkür edildi.

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden birinin Muş olduğunu ve bu yüzden kış lastiğinin çok önemli olduğunu belirten sürücülerden İsmail Bozkurt, 'Muş'ta kış mevsimi şartları çok ağır. Kar çok yağıyor ve soğuk bir şekilde geçiyor. Herkesin kar lastiklerini takmasını istiyoruz. Kazaların önüne geçer. Bu konuda emniyet mensupları da görevlerini yapıyorlar. Kış lastiği takımını takip ediyorlar. Can ve mal güvencesi için kış lastiği çok önemlidirö dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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