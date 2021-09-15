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Emniyet mensuplarını kan verdi

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Emniyet mensuplarını kan verdi

Zonguldak Türk Kızılay Şubesi ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kan bağış kanmanyası yapıldı.

Zonguldak Türk Kızılay Şubesi ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kan bağış kanmanyası yapıldı.

Zonguldak Türk Kızılay Şubesi ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü iş birliği azalan kan stoklarına destek vermek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünde kan bağış kampanyası düzenlendi. Kan bağış kampanyasına Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş yönetiminde emniyet mensupları katıldı. Yoğun katılım altında gerçekleşen kan bağış kampanyasında emniyet mensupları kan bağışına uygun olup olmadıkları konusunda testlerden geçerek, kan verdi.

Kan veren emniyet mensuplarına gönüllü Kızılay ekibi tarafından tatlı ve soda ikramında bulunuldu. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, "Pandemi sürecinde yetkililerin ifadesiyle kritik eşiğe dayanan kan stokları alarm vermeye başladı. Savaş, afet ve operasyon el zamanlar dışında normal ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın talebini karşılayacak stoka katkı sunmak üzere sosyal sorumluluk projesi kapsamında değerli personelimizin katılımıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirdik. Toplumsal duyarlılığı artırmak adına son derece sağlıklı bir aktivite olan kan bağışı hususunda tüm vatandaşlarımızı Kızılay kan merkezlerine davet ediyorum. Hayat kurtarma düşüncesinin verdiği manevi hazza paha biçilmez. Verilen her bir damla kan, kurtarılan candır" dedi. - ZONGULDAK

Emniyet mensuplarını kan verdi

Emniyet mensuplarını kan verdi

Emniyet mensuplarını kan verdi

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