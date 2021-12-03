Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Ortak Temas Merkezi'nde

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında kurulan Ortak Temas Merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret süresinde kendisine, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Bekir Macit, Trafik Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ümit Mutlu, Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesi Başkanı Albay Bülent Baykal, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Başkan Yardımcısı Atilla Ayata eşlik etti.

Ortak Temas Merkezinin 5'inci yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen toplantıda yasadışı göç, uyuşturucu ticareti, terör ve sınır güvenliği konusunda 2021 yılında yürütülen başarılı çalışmalar değerlendirildi ve yapılacak yeni faaliyetler masaya yatırıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, toplantıya katılan iki ülke temsilcilerine nazik karşılamaları ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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