Deprem üzerinden aşağılayıcı paylaşımlara takip
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Deprem üzerinden aşağılayıcı paylaşımlara takip

30.10.2020 17:07 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:23
Deprem üzerinden aşağılayıcı paylaşımlara takip

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce, sosyal medyada İzmir'deki deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan hesapların tespit edilmesine ilişkin çalışmaların başlatıldığı, bu kişilerin gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere sevk edileceği açıklandı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce, sosyal medyada İzmir'deki deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan hesapların tespit edilmesine ilişkin çalışmaların başlatıldığı, bu kişilerin gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere sevk edileceği açıklandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir. Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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