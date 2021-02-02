Emniyet, Boğaziçi Üniversitesindeki "Aşağı bak" iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı
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Emniyet, Boğaziçi Üniversitesindeki "Aşağı bak" iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı

02.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:56

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddialarını paylaştığı video ile yalanladı. Videoda görevlinin toplu halde hareket eden gruba "İn aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" sözleriyle seslendiği görülüyor.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe figürü olan bir resmin yere serilmesiyle ilgili yapılan tutuklamaların ardından dün bazı eylemciler bu kararı protesto etmek için Rektörlük binasını ablukaya aldı. Uyarıları dikkate almayan eylemciler, polis ekipleri tarafından dağıtıldı. Zorluk çıkaran 159 kişi gözaltına alındı.

"AŞAĞI BAK" İDDİASI SOSYA MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olaylarla ilgili sosyal medyada dolaşan bir konu ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aydınlatıldı. Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, bir gruba karşı "Aşağı bak!" dediği iddia edildi. Bu söylem sosyal medyada da tepki çekti.

"AŞAĞIDAN, AŞAĞIYA DOĞRU!"

Emniyet Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından olayın iç yüzünü gösteren bir video yayınladı. Videoda, görevlinin aslında toplu halde hareket eden grubu dağıtmak için "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" dediği görülüyor.

Emniyet, Boğaziçi Üniversitesindeki 'Aşağı bak' iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı

"POLİS YALAN VİRÜSÜYLE DE MÜCADELE EDİYOR"

Videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.

Emniyet, Boğaziçi Üniversitesindeki 'Aşağı bak' iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

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