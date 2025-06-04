Adıyaman İndere'de Deprem Konutları Tamamlandı, Bayram Sevinci Yaşanıyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman İndere'de tamamlanan deprem konutlarını paylaşarak, "Burası Adıyaman İndere; 16 bin konutluk bu uydu kentimizde depremzede kardeşlerimiz bayram sevincini artık yeni yuvalarında karşılıyor" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişik Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekare alan üzerine 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerinin büyük bölümünü tamamladı. 16 bin 333 bağımsız bölümün kurası çekildi, 2 bin 89 hak sahibine anahtarları teslim edildi. 100 bin kişiye barınma sağlayacak bölgede, çalışmalar gece gündüz vardiya sistemiyle devam ediyor. 9 bin 500 mühendis, mimar ve işçinin bulunduğu şantiyede 600 iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar sürüyor. Konutlar, depreme dayanıklı ve yatay mimariye uygun zemin art 4 katı geçmeyecek şekilde tasarlanıyor.

'BİTTİ DENİLEN YERDEN YENİDEN BAŞLADIK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İndere'de tamamlanan evlerine taşınan vatandaşların bayram heyecanını paylaştı. Bakan Kurum, "'Bitti' denilen yerden yeniden başladık. Dağları deldik, yepyeni bir şehir kurduk. Burası Adıyaman İndere; 16 bin konutluk bu uydu kentimizde depremzede kardeşlerimiz bayram sevincini artık yeni yuvalarında karşılıyor. Çok şükür" dedi.

'KONTEYNERDEN BU EVE GELMEK BİR MUCİZEYDİ'

Paylaşımda yer alan hak sahibi vatandaşlardan Cansel Sevim, İndere'de bu kadar büyük bir şehrin inşasını 'mucize' olarak tanımladı. Sevim, "Burası önceden dağ idi. Biz 'Karadağ' diyorduk. Şimdi buranın o halden hızlı bir şekilde bu hale gelmesi bence mucizevi bir şeydi. Kısa süre içerisinde bu kadar evin yapılabileceğine ben inanmıyordum. Konteynerden böyle güzel bir eve gelmek bizim için çok mucizevi bir şeydi. Konteynerde bir metrelik mutfağınız vardı, tezgahımız yoktu, doğru dürüst yemek yapamıyorduk" diye konuştu.

'DEPREMDEN SONRAKİ İLK BAYRAM'

Sevim, bayramı evlerinde geçirmenin heyecanı yaşadığını belirterek, "Bayram dediğiniz birliktir, beraberliktir. Ama konteynerde bunu yapamıyorduk, zorlanıyorduk. Aşırı heyecanlıyım, temizlik mi yapsam, tatlı mı yapsam, misafiri mi nasıl ağırlasam? Hani burada mı otursam, yoksa diğer odada mı otursam? Gerçekten anlatılmayacak kadar güzel bir his. Yeni evimizdeki ilk bayram ama bizim için depremden sonraki ilk bayram da olabilir" dedi.

'YANINDA DEVLET OLUNCA İNSAN KENDİNİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYOR'

Yeni evine taşınan Hüseyin Güzel ise depremden sonra Adıyaman'ın tamamen yıkıldığını düşündüklerini, tüm umutlarının tükendiğini ifade ederek, "'Ülke olarak bittik' dedim ama öyle değilmiş. Özellikle bu konutları görünce mutlu oluyor insan. Yanında devlet olunca da kendini daha güvende hissediyor. Güçlü bir ülkemiz varmış, hele hele bu manzarayı görünce daha çok mutlu oluyor insan. İnsan aklına gelmeyecek şeyler yapıldı. Kayalar delindi, çok güzel bir zemine yapıldı. İmkansızı başardılar. Devlet sürekli yanımızdaydı. Bizi asla yalnız bırakmadılar" dedi.

"Devletimiz verdiği sözü tutuyor" diyen diğer hak sahibi Tevrat Güzel ise "Her şey çok güzel düşünülmüş. Park yerleri, ağaçlandırmalar hepsi dört dörtlük düşünülmüş" diye konuştu.

'AMACIMIZ VATANDAŞLARA ÇİFTE BAYRAM YAŞATMAK'

Emlak Konut İnşaat Mühendisi Ahmet Öztürk, daha önce dağlık bir alan olan bölgede sosyal yaşam alanlarıyla modern bir şehir kurduklarını belirtti. Öztürk, "Amacımız, bayram öncesi teslimlerimizi hızlandırarak vatandaşlara çifte bayram yaşatmak, aynı zamanda aileleriyle mutlu bir bayram geçirmelerini sağlamak. Bu yüzden çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.