Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ifşa etti

Tarihi transfere büyük engel! Barcelona, ciddi bir delille PSG'yi şikayet etti

İş adamı Emir Sarıgül, "Kızlarının yanımda ve yangından çok etkilendiler" diyerek afetzedelere ulaştırması için Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne 150 bin TL bağışladı. Fatoş Altınbaş ise eski eşi Sarıgül'ün kızlarıyla 1 aydır görüşmediğini söyleyerek iş adamının doğruyu söylemediğini belirtti.

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin dört bir yanında başlayan yangınlardan dolayı afetzedeler için yardım çalışmaları başlattı. Levent, bu süreçte derneğine bağış yapanları da Twitter hesabından paylaşarak teşekkür etti. Son olarak Emir Sarıgül'ün yardımını paylaşan Levent'e eski eşten gelen cevap herkesi şaşkına çevirdi.

KIZLARI ADINA 150 BİN TL BAĞIŞLADI

Ünlü şarkıcı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sevgili Emir Sarıgül aradı. 'Abi kızlarım Ayşenaz ve Azra yanımdalar. Yangın olayından çok etkilendiler. Onlar adına 150 bin TL bağış yapıyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

SARIGÜL'ÜN CÜMLESİNİ YALANLADI

Haluk Levent aracılığıyla Sarıgül'ün kızları adına bağış yaptığını gören eski eş Fatoş Altınbaş ise "Kızlarım Ayşenaz ve Azra bir aydır babalarıyla görüşmediler ama tabii bağış, bağıştır. Yalan kısmına takılmayalım. Tebrikler" diyerek Sarıgül'ü yalanladı.