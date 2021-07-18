Emir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı
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Emir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı

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İş insanı Emir Sarıgül'le bir dargın bir barışık ilişki yaşayan sunucu Buket Aydın'a tatil yaptığı Bodrum'da 300 adet gül gönderildi. Herkes, gülleri Emir Sarıgül'ün gönderdiğini düşünürken, jestin Günel'in eski nişanlısı Cem Ozan Torunlar'dan geldiği öğrenildi.

Kısa süreli ayrılıklarının ardından geçtiğimiz aylarda, Beykoz'daki bir balıkçıda görüntülenen Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yeniden barıştığı iddia edilmişti. Sonrasında bir daha beraber objektiflere yansımayan ikiliden Emir Sarıgül'ü sinirlendirecek bir gelişme yaşandı.

Emir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Bodrum tatile devam eden sunucu Buket Aydın, önceki gün Yalıkavak'ta objektiflere takıldı.

300 ADET GÜL GÖNDERDİ

Deniz keyfi yapan Aydın'ın kaldığı otele 300 adet gül geldi. Herkes çiçekleri Emir Sarıgül'ün yolladığını düşünürken bu kez güllerin sahibi başkası çıktı. Aydın'a çiçekli jest yapan kişinin iş adamı Cem Ozan Torunlar olduğu belirtildi.

Emir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı
Emir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı
Emir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı
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Emir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı - Haberler Magazin
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