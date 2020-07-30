Eminönü'nde Kurban Bayramı arifesinde alışveriş hareketliliği İstanbul'un en eski alışveriş merkezlerinden Eminönü'nde Kurban Bayramı arifesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'un en eski alışveriş merkezlerinden Eminönü'nde Kurban Bayramı arifesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Eminönü'ndeki tarihi Mahmutpaşa Çarşısı ile diğer iş yerlerinde alışveriş hareketliliği yaşanırken, vatandaşlar özellikle lokum, şeker, kuru yemiş ve kuru kahve satın aldı.

Salgın önlemleri kapsamında esnafın maske ve eldiven takarak satış yaptığı, vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uyarak iş yerlerine sırayla girdiği görüldü.

Çarşı esnafı, koronavirüs tedbirlerinin daha sıkı uygulandığı Ramazan Bayramına kıyasla bu bayramda ilginin arttığını ancak geçen yıllara nazaran işlerinin düştüğünü dile getirdi. Özellikle tekstil ve giyime yönelik hizmet veren esnaf, ilginin azlığından yakındı.

"Eski bayramlarda izdiham yaşanıyordu"

Mahmutpaşa'da 25 yıldır giyim esnaflığı yapan Cemal Altun, salgın nedeniyle bu sene işlerin dip yaptığını belirterek, "Bu koronanın çıkması piyasayı mahvetti. Çünkü insanlar korkuyor. Korkudan gelemiyorlar. Herkes kendi oturduğu semtte, mahallesinde alışveriş yapıyor. Gelip bu kalabalığın içerisine girip de, 'hastalık eve götürebilirim korkusuyla' kimse gelmiyor." dedi.

Önceki bayramlarda Mahmutpaşa'nın daha yoğun olduğunu dile getiren Altun, "Önceki bayramlar daha kalabalıktı. Burada izdiham yaşanıyordu. Aşırı bir kalabalık vardı. Şimdi hiç öyle bir şey yok." ifadesini kullandı.

Bayram arifesinde ağırlıklı olarak şekerleme alışverişi yapıldığını anlatan Altun, vatandaşların elbiseyi alınacaklar listesinde en sona koyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Karnın acıktığı zaman mutlaka karnını doyurursun ama elbisen yırtık da olsa onunla idare edersin. Çünkü elbise en son şey. Kimse elbiseyi düşünmüyor, herkes boğazını düşünüyor. Eksiden fakirlik vardı, yoksulluk vardı. Yırtık elbise vardı, yamalı elbise vardı ama artık bütün elbiseler, günlük giyindiğimiz elbiseler bayramlık gibi."

"Herkes bulunduğu semtten alışveriş yapmak istiyor"

Çarşıda ayakkabı satışı yapan Erhan Parlakgöz de 80 yıldır dört kuşak aynı dükkanda hizmet verdiklerini aktardı.

Dükkanı 15 yıldır kendisinin işlettiğini ifade eden Parlakgöz, son yıllarda AVM'lerin yaygınlaşmasıyla işlerin azaldığını, salgın döneminde de işlerin çarşıda daha da durulduğunu savundu.

Alışveriş yapacak insanların pandemi dolayısıyla temastan kaçındığına işaret eden Parlakgöz, "İnsanlar temastan tedirgin. Herkes bulunduğu semtten alışveriş yapmak istiyor. Kim nereye yakınsa oraya gitmek istiyor. Civarlara çok fazla yönelmiyorlar. Bu bölgede, Mahmutpaşa civarında en yakın Fatih bölgesinden buraya gelir insanlar. Onun haricinde çok da fazla seçenekleri yok. Zeytinburnu'nda oturan bir insan oradaki alışveriş merkezini tercih ediyor şu süreçte." şeklinde konuştu.

Bayram alışverişi için Eminönü'ne gelen Ramazan Gürbüz ise bayramı memleketi Adıyaman'da geçireceğini, yanında hediyelik lokum alıp götürmek için Eminönü'ne geldiğini söyledi.

Mehmet Derici de bayram alışverişinin güzel geçtiğini, salgına rağmen vatandaşların alışveriş yaptığını belirtti.

Bayram için neye ihtiyaç varsa alacağını anlatan Derici, "Kolonyasından, kahvesinden, şekerinden, ikramlıklardan hepsinden alıyoruz. Allah'a şükür." dedi.

Kaynak: AA