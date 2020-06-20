Eminönü Meydanı'nda kısıtlama sonrası hareketlilik başladı
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Eminönü Meydanı'nda kısıtlama sonrası hareketlilik başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen LGS nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

20.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:16

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen LGS nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Eminönü meydanında hareketlilik başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ve 81 ilde 1 milyon 600 bin 8'inci sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan ve sabah saat 09.00 itibariyle başlayan kısıtlama, saatlerin 15.00'i göstermesi ile sona erdi. Kısıtlamanın son bulmasıyla beraber vatandaşlar, Eminönü Meydanı'na gelmeye başladı.

"İLK İŞİM KUŞLARA YEM ATMAK OLDU"

Kısmi kısıtlamanın bitmesiyle kuşlara yem atmaya giden bir vatandaş, "Kısıtlama bittikten sonra ilk işim kuşlara yem atmak oldu. 1 kilo yem aldım. Kuşlara yem attım. Kuşlara kimse yem atmamıştır diye o işi yaptım. Esnafım burada. Dükkanı da çocuklar açtı. Ben de bir tur attım. Şimdi dükkana gideceğim. İstanbul'u böyle boş bulmak her zaman nasip olmuyor" dedi.

"HAZIR KİMSE DE YOKKEN ERKENDEN GELDİK"

Hava almaya çıktığını dile getiren Hakan Aydoğan, "Aslında işimiz de vardı. Çok çıkma taraftarı değiliz. Hazır kimse de yokken erkenden geldik. Hafif kalabalıklaşmaya başladı. Şimdi geri dönüyoruz. Geldik. Zaten bir çok yer kapalı. Birazdan hareketlenmeye başlar. Biraz deniz havası alıp sahilde dolaşıp eve gideriz. Çok mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

"STRES ATIYORUZ"

Ailesiyle gezmeye çıkan Abdullah Demir, "Hanım ve çocuklarla geldik. Geziyoruz. Kuru yemiş alacağız. Balık yiyeceğiz. Stres atıyoruz. Millet kendini dışarı atacak" dedi.

(Caner Sönmez - İrem Demir/İHA)

Eminönü Meydanı'nda kısıtlama sonrası hareketlilik başladı

Kaynak: İHA

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