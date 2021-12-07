Emine Karayılan olayı nedir? Müge Anlı'ya çıkan Emine Karayılan kimdir? Emine Karayılan2ın kocası bulundu mu?

Emine Karayılan olayı nedir? Müge Anlı'ya çıkan Emine Karayılan kimdir? soruları Müge Anlı ile Tatlı Sert programının takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer almakta. Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

EMİNE KARAYILAN OLAYI NEDİR?

26 yaşındaki 3 çocuk annesi Emine Karayılan Gaziantep'ten geldiği ve akrabası tarafından dolandırıldığı bilgisi verildi. Emine Hanım, akrabasının yanına gittiğini, orada kuzeninin ve akrabasının da olduğunu, tarihi eser var herkese 1 trilyon düşecek dediklerini bu sebeple bir sürü altın verdiğini, 150-200 bin TL civarı para verdiğini, inandığını söyledi.

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