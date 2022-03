Emine Erdoğan : Kadınların hak ettikleri gibi bir hayat sürmelerini istiyorsak, önce savaşları durduralım

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gerek Ukrayna'da, gerek dünyanın birçok mazlum coğrafyasında savaşlar kadınların ve çocukların hayatlarını yok etmeye devam ediyor. Eğer kadınların hak ettikleri gibi insana yakışır bir hayat sürmelerini istiyorsak, önce savaşları durduralım" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 'Kadının Gücü Türkiye'nin Gücü' programı düzenlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti milletvekilleri, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, iş, spor, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda kadın davetli katıldı.

Yanık, kadına yönelik şiddetle ilgili de, "Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da mağdurun yanında olacak, haksızlığa uğramışların hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şüphesi olanlar varsa onların şüphesini gidermek de yine bizim boynumuzun borcu. Yeter ki amacımız aynı olsun, hedefimiz kadınların yararına olsun. Biz her türlü iş birliğine açık olduğumuzu, her türlü katkıya açık olduğumuzu her platformda ifade ettik. Tarihte kadın hep vardı, oldu. Eğer bir toplum adaletle, güvenle anılıyorsa, kitaplarda yazmasa bile orada dirlik, orada bütünlük, orada kadın erkek dayanışması olduğunu anlarız. Bu sebeple araştırmacılar derler ki, kadınlar tarih yazımında yoktur evet, ama tarihte hep vardır" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Davetlilerden görüntü

- Emine Erdoğan'ın konuşması

- Derya Yanık'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Vuslat AY-Burak TEKİN/ANKARA,