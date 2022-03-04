EMİNE ERDOĞAN: KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ EKONOMİYE BÜYÜK BİR KATKI SAĞLIYOR

? TİM tarafından düzenlenen İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ana amacı hiç kimseyi arkada bırakmamaktır. Şu tartışmasız bir gerçek ki kadınların güçlendirilmesi ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor. Bunun yanında gelecek nesillerin niteliğinin artmasını ve aile kurumunun güçlenmesini de beraberinde getiriyor. Yani kadınların bir toplumun her alandaki gelişiminde merkezi bir rolü var' dedi.

Türkiye'de kadın ihracatçı sayısının artması ve kadınların iş dünyasında daha etkin olması amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ilk kez düzenlenen 'İhracatın Güçlü Kadınları' ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Törende başarılı kadın ihracatçılar ve ihracat şampiyonu şirketlere ödülleri takdim edildi.

'KADINLARIMIZ BAYRAĞIMIZI HER YERDE DALGALANDIRIYOR'

Törende en çok ihracat yapan 15 kadına ödüllerini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Kadınların büyüyen ülke ekonomimize güçlü katkısına şahit olmak büyük bir gururun kaynağı. Dünyaya açılan marka ve hizmetlerin üreticisi haline gelen kadınlarımız bayrağımızı her yerde dalgalandırıyor. Ülke potansiyelinin en iyi temsilini gerçekleştiriyorlar. Tüm ödül sahiplerini tebrik ediyorum. Bu ödüllerin Türk kadının özüne ve yapabileceklerine ayna tuttuğuna inanıyor tüm kadınlara ilham olmasını diliyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne kadınların başarılarına ışık tuttukları için şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Erdoğan, 'Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ana amacı hiç kimseyi arkada bırakmamaktır. Şu tartışmasız bir geçek ki kadınların güçlendirilmesi ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor. Bunun yanında gelecek nesillerin niteliğinin artmasını ve aile kurumunun güçlenmesini de beraberinde getiriyor. Yani kadınların bir toplumun her alandaki gelişiminde merkezi bir rolü var. Bunun yanında toplumsal statüsü değişen ve güçlenen tek bir kadının bile tüm dünya kadınlarının durumunun iyileşmesine kelebek etkisi yaptığını biliyoruz' diye konuştu.

'EV KADININ EMEĞİNİ ÇOK KIYMETLİ BULUYORUM'

Üreten kadın değince akıllara hep çalışan kadının geldiğini belirten Erdoğan, 'Evinde, tarlasında kendi atölyesinde sabahtan akşama kadar çocukları, ailesi, yuvası için gayret gösteren nice kadınımız var. Onların bu çabalarını yok saymak mümkün mü' Özellikle ev kadının emeğini buluyor ve alkışlıyorum. Bugün ülkemizde kadınlar eğitim, çalışma ve kamusal hayatta asli kimlikleri yüzünden ayrımcılığa maruz kalmıyor çok şükür. Bu kadın haklarına dair önemli bir kazanım olduğu kadar geniş çerçeveden insan haklarının teslim edilmesidir. Şimdi böyle adaletli bir zeminde kadınlara daha çok alan açmalı bu sayede ülkemizi daha ileriye taşımalıyız? ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN 8 MART MESAJI

Kadınların karşılaştığı sorunları bertaraf etmek için yol haritası çizmek gerektiğini söyleyen Erdoğan, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yaklaştığımız bu günlerde kadınlara dair meseleleri değerlendiriyor yeni hedeflerle tazeleniyoruz. Bugünü insan hakları temelinde ele almalı kadınların yaygın olarak karşılaştığı sorunların bertarafı için yol haritaları çizmeliyiz. Bu yol haritalarını takip edenlerin güzel bir geleceğe açılan kapıya vardığını hiç unutmayalım' dedi.

'KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİ DESTEKLEMEKTEN GURUR DUYUYORUZ'

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, 'Kadınlarımız, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin birlik ve beraberliğinin, milli egemenliğinin, parlak geleceğinin lokomotif gücü ve teminatı olarak, üretim ve ihracatta çok önemli başarılara imza atıyor. Türkiye'yi daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşımanın, Türkiye'yi 'Dış Ticaret Fazlası Veren' bir ekonomiye ulaştırmanın, Türkiye'yi ilk 10 ekonomi arasına sokmanın altın anahtarı kadınlarımızın elindedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, kadın girişimcilerimizi desteklemekten gurur duyuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki ihracatla yükselen Türkiye'nin mimarı kadınlarımız olacaktır? ifadelerini kullandı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MÜCADELESİNDE KADINLARIMIZ VAZGEÇİLMEZDİR"

Gülle, 'Ülkemiz kadınının özellikle son 20 yılda, meclisteki temsiliyet oranının yüzde 4,5'ten yüzde 17,4'e yükselmesinin, kadınların ekonomik, kültürel ve sosyal olarak güçlendirilmesine yönelik atılan reformist adımların ayrıca kadınların iş dünyasındaki etkinliğinin sağladığı enerji ve motivasyonun Türkiye'yi dünya ekonomisinde ve siyasetinde öncelikli kılan sürecin en önemli sacayaklarından birini oluşturuyor. Kadınlarımızın eğitimli, meslek sahibi, güçlü ve bilinçli olduğu bir Türkiye, hedeflerine bir adım daha yaklaşmış bir Türkiye'dir. Bu nedenle, kadınlarımızın iş hayatında üstlendikleri öncü rol, Türkiye'nin 'sürdürülebilir' kalkınma mücadelesinin de vazgeçilmez unsuru konumundadır? diye konuştu.

"İHRACAT KADINLARIMIZLA, TÜRKİYE İHRACATLA YÜKSELİYOR"

Bugünkü törenin bir mükafatlandırma, gelecekle ilgili bir cesaretlendirmenin yanı sıra Türkiye ve dünyaya verilen bir mesaj olduğuna işaret eden Gülle sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Saygıdeğer Hanımefendinin himayelerinde ve huzurlarında olmamız da söz konusu mesajın gücünü büyütmektedir. Bugün aramızda bulunup bizlere şeref vermelerinden ötürü şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca, ihracat ailemize desteklerinden ötürü başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize şükranlarımı sunuyorum. İhracat kadınlarımızla, Türkiye ihracatla yükseliyor! 'Dış ticaret fazlası veren Türkiye' hedefimizi, kadınlarımızın azmi ve kararlılığıyla yakalayacağımıza yürekten inanıyorum.?

Ödül töreninin sonunda TİM Başkanı İsmail Gülle, Emine Erdoğan'a dünyaca ünlü ressam İsmail Acar tarafından resmedilen ve çocuklara ve çevreye odaklanan tablo hediye etti. Acar, tabloyu Erdoğan'ın Afrikalı bir çocukla çektirdiği fotoğraftan ilham alarak yaptı. Ayrıca Erdoğan'a Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli tarafından üretilen bir de tabak takdim edildi.

Sektörel bazda en çok ihracat gerçekleştirerek ödül alan kuruluşlar şöyle:

Çelik Sektörü: Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektörü: Şişecam Dış Tic. A.Ş.

Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü: Kibar Dış Ticaret A.Ş

Deri ve Deri Mamulleri Sektörü: TGS Dış Ticaret A.Ş.

Diğer Sanayi Ürünleri Sektörü: Polin Dış Ticaret A.Ş.

Elektrik ve Elektronik Sektörü: Vestel Ticaret A.Ş.

Fındık ve Mamulleri Sektörü: Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Tic. A.Ş.

Gemi ve Yat Sektörü: Sefine Denizcilik Tersane San. ve Tic. A.Ş.

Halı Sektörü: Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü: TGS Dış Tic. A.Ş.

Hizmet Sektörü: THY A.O.

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri Sektörü: OBA Food Gıda San. Tic. A.Ş.

İklimlendirme Sanayii Sektörü: BOSCH Termoteknik Isıtma San. ve Tic. A.Ş.

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektörü: Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş.

Kuru Meyve ve Mamulleri Sektörü: Aydın Kuruyemiş Sanayi ve Tic. A.Ş.

Madencilik Ürünleri Sektörü: EKOM Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş.

Makine ve Aksamları Sektörü: Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.Ş.

Meyve Sebze Mamulleri Sektörü: Altunkaya İnş. Nak. Gıda Tic. A.Ş.

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü: Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

Mücevher Sektörü: İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.

Otomotiv Endüstrisi Sektörü: FORD Otomotiv San. A.Ş.

Savunma ve Havacılık Sanayii Sektörü: Tusaş Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş.

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri Sektörü: KLC Gıda Ürünleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş

Süs Bitkileri ve Mamülleri Sektörü: Çiçekçiler Birliği Dış Tic. A.Ş.

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü: AK-PA Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş.

Tütün Sektörü: British American Tobacco San. ve Tic. A.Ş.

Yaş Meyve ve Sebze Sektörü: Uçak Kardeşler Gıda Ser. San. ve Tic. LTD. ŞTİ.

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü: Marmarabirlik

Türkiye geneli ihracat şampiyonu ilk 15 kuruluşlar ise şu şekilde:

Ford Otomotiv San. A.Ş.

Toyota Otomotiv San. Türkiye A.Ş.

Oyak-Renault Otomobil Fab. A.Ş.

Vestel Ticaret A.Ş.

Kibar Dış Tic. A.Ş.

Arçelik A.Ş.

TGS Dış Tic. A.Ş.

Tofaş Türk Otomobil Fab. A.Ş.

Türkiye Petrol Rafineleri A. Ş.

Mercedes-Benz Türk A.Ş.

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.

Bosch San. ve Tic. A. Ş.

BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A. Ş.

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.