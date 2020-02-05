: Emina Jahovic kimdir? Emina Jahovic hayatı ve biyografisi!

05.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:44

Boşnak kökenli Sırp şarkıcı, dansçı besteci ve oyuncu Emina Jahoviç, Mustafa Sandal le evliliği ile ülkemizde tanındı. Bunun yanında sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve şarkıları ile zaman zaman gündeme gelen Emina Jahovic hakkında Emina Jahovic kimdir, kaç yaşında, nereli, Emina Jahovic hayatı ve biyografisi gibi konular merak ediliyor. İşte Emina Jahovic hakkında merak edilenler…

EMİNA JAHOVİC KİMDİR?

Emina Jahovic Doğum Tarihi: 15 Ocak 1982

Emina Jahovic Kaç Yaşında: 38 yaşında

Emina Jahovic Nereli: Yeni Pazar, Sırbistan

Emina Jahovic Boy: 1,79 m

Emina Jahovic Eş: Mustafa Sandal (e. 2008–2018)

Emina Jahovic Çocuklar: Yaman Sandal, Yavuz Sandal

Emina Jahovic Boşnak kökenli Sırp şarkıcı, dansçı besteci ve oyuncudur.

Basketbol oyuncusu Mirsad Türkcan'ın kız kardeşi, İki ülke ayrılmadan önce yapılan son yarışmanın kraliçesi, Sırbistan ve Karadağ Güzeli profesyonel manken Dina Dzankovic'in görümcesi, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşidir. Ülkesinde Emina Jahovic (Emina Yahoviç), Türkiye'de ise Emina Sandal ve Emina Türkcan olarak tanınır. Fakat Türkcan (Turkdzan) soyadını resmî olarak hiçbir zaman almamıştır. Bu soy ad, sadece ağabeyinin -Türkiye millî basketbol takımı'na girmeden önce- Türk vatandaşlığına geçtikten sonra aldığı soy addır.Bir kez Bosna-Hersek ve bir kez de Sırbistan için Eurovision Şarkı Yarışması elemelerine katılan Emina Jahovic, İstanbul'da yaşamaktadır. Ülkesinin ve diğer Balkan ülkelerinin müzik dünyasında halk tarafından ve otoritelerce yaygın olarak Diva/Müziğin Prensesi lakapları ile anılmaktadır.

Emina Jahovic

Albümler

Tacka (2002)

Osmi Dan (2002) (City Records)

01. Osmi Dan

02. Mama

03. Kad si sa njom

04. Odbojka

05. U la la

06. Tacka

07. Soba 23

08. Brises tragove

09. U la la (remix)

10. Sad nastavi

Radije ranije (2005) (City Records)

01. Radije, ranije

02. Dal' ona zna

03. Crno i bjelo

04. Tvoja greska

05. Ziveo...

06. Pola ostrog noza

07. Skini ruke s mog vrata

08. Molim te

09. Ona nije ja

10. Bez problema

11. Molim te (remix)

12. Voljela te il ne voljela

13. Uzalud se budim

Exhale - Maxi CD (2008) (CDM Multimedia Records)

01. Exhale (Nefes ver)

02. Exhale (Dance Remix) (Nefes ver)

03. Exhale (Elvir Gazic Remix) (Nefes ver)

04. Exhale (Levent Gündüz Be Funky Mix)

05. Push it (Cory Gunz ile düet) (Onu zorla)

06. Push it (Remix) (Onu zorla)

Pile moje (2009)

Vila (21 Mayıs 2009) (PGP RTS)

01. Pile moje (Benim canım)

02. Dan za danom (Günden güne)

03. Ne zabarovi (Unutma)

04. Vila (Peri)

05. Med (Tatlım)

06. Aj (Ay,-ah!)

07. Nastavljamo dalje (Haydi hareket edelim)

08. Zauvek (Sonsuza dek)

09. Još ti se nadam (Ben hâlâ senin umudunla yaşıyorum)

10. Zver (Canavar)

11. Vila 2 (Peri 2)

Tekliler

Tacka (Nokta) (2002)

Osmi Dan (Sekizinci gün) (2002)

U, la-la (Bosna-Hersek Eurovision Şarkısı) (2002)

Uzalud se budim(2003)

Tvoja greška (Senin hatan) (2005)

Radije, ranije (Oldukça, daha erken) (2005)

Da l' ona zna (2006)

Nije vise tvoja stvar (Daha çok senin) (2006)

Pola ostrog noza (Yarı keskin bıçak) (2006)

Cool Zena (Havalı kadın) (2007)

Exhale (Nefes ver) (2008)

Još ti se nadam (Ben hâlâ senin umudunla yaşıyorum) — Saša Kovacevic ile düet (2008)

Pile moje (Benim canım) (2009)

Med (Tatlım) — Dino Merlin ile düet (2009)

Ti kvariigro (Sırbistan Eurovision Şarkısı) (2010)

Gospodine (Ev Kadınları) — Nataša Bekvalac ile düet (8 Mart 2011 Dünya Kadınlar Günü)

Kimse Yok Mu? - Emina Sandal'ın ilk Türkçe şarkısı (22 Kasım 2012)

Yakışmaz - Emina Sandal

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