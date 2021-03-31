Emina Jahoviç; Çocuklarım için buradayım
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Emina Jahoviç; Çocuklarım için buradayım

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Emina Jahoviç; Çocuklarım için buradayım

Emina Jahovic, Bebek'te görüntülendi. "Yürüyüşe çıktım, bu sefer maskem var" diyen şarkıcı, tebessüm ettirdi. Jahovic, "Sürekli çalışıyorum. Çok fazla projelerim var, biraz koronadan sonra ayakta durmaya çalıştım, iyiyim şu anda. İki ay geçti, spora başladım"diye konuştu.

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Şarkıcı, "Korona sonrası tat koku kaybı oldu mu?" sorusuna, "Hayır, bir şey kalmadı ama çok kolay atlatmadığımı söyleyebilirim. Birazcık zatürrem oldu, zorlandım o yüzden. Koku bende yüzde 60 var, tamamı yok. Gelecek dediler ama henüz gelmedi" yanıtını verdi.

Dubai'de tatil yaptığı hatırlatılan Jahovic, "Yok o benim ağabeyimin hediyesiydi çünkü ben zor geçirdim hastalığı. Bana jest yaptı Mirsad (Türkcan), o yüzden gittim 3-4 gün öyle tatil yaptık" dedi. Dubai tatilinde paylaştığı fotoğraflardaki çantalarının fiyatlarının konuşulduğu hatırlatılmasına Jahovic, "Herkesin çantası yok mu? Benim mi sadece çantam var. Yok gerçekten ben kıyafete çok para harcamıyorum, öyle biri değilim. Aldığım zaman çok klasik ve küçük bir şeyler alıyorum. Daha çok işe yatırıyorum. O benim için çok önemli. Kıyafete çok fazla tutkum yok. İşe yatırıyorum, Emina'yı büyütüyorum" ifadesini kullandı.

Markasının balkanlarda çok iyi gittiğini söyleyen Jahovic, "Türkiye'de marka kaliteyle öne çıkmaya başladı. İstediğim seviye dünya çapında bir marka olması. Şirket küçük olduğu için para yatırıp hala kazanamıyoruz" diye konuştu. Tatil planı için, "Çocuklar nerede ben orada" diyen Jahovic'e eski eşi Mustafa Sandal'ın nafaka ödemediği haberleri hatırlatılınca, "Benim diyebileceğim hiçbir şeyim yok. Mahkeme ne karar verecekse onu yapacağız. Hiç yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama bazı dengeler var onları korumamız lazım" dedi.

'NAFAKA' KONUSUNA GİRMEK İSTEMEDİ

Verdiği bir röportajında, "Mustafa Sandal'la çok iyi arkadaşız" sözleri şarkıcıya hatırlatılıp, "Arkadaşlığınız sarsıldı mı?" sorusuna, "Hayır, bir şey olmadı gerçekten olmadı. Sadece bir denge oturtturmamız lazım Mustafa'yla... O olduktan sonra bence her şey düzelecek" cevabını verdi. Jahovic, "Nafaka alabiliyor musunuz?" sorusuna, "Onu konuşmayalım, mahkeme kararı çıktıktan sonra öğreneceksiniz" yanıtını verdi. Jahovic, "Çocukların nafakası değil mi, Mustafa Bey neden böyle bir şey yapıyor?" sorusuna ise, "Ben çalışıyorum, çocuklar için buradayım. Tabi ki babası da çocukları çok seviyor, o da onlar için elinden geleni yapıyor ama biraz dediğim gibi denge oturtmamız gerek" yanıtını verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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