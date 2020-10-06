Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde, koronavirüs nedeniyle 2 günde hayatını kaybeden 5 kişi, salgın tedbirleri kapsamında tabutlarıyla toprağa verildi.

Kronik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen ve Emet ilçe nüfusuna kayıtlı olan Tevfik K. (80), Süleyman D. (71), Ayşe Ö.'nün (53), İbrahim Ö. (72) ve Ayfer Ö. (74) son 2 günde Covid-19 tedavisi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybetti.

CENAZELER KABİRLERE İP YARDIMIYLA İNDİRİLDİ

Vefat eden 5 kişi, ilçe merkezi ile Konuş köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında tabutlarıyla birlikte toprağa verildi. Cenazeler kabirlere ip yardımı ile indirilirken, cenazelerin defin işlemlerine aileler yaklaştırılmadı. Emet Belediyesi ekipleri, cenazeleri özel kıyafetleri giyerek defnederken 5 kişinin hayatını kaybetmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

YÜRÜRKEN SİGARA İÇMEK YASAKLANMIŞTI

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'in başkanlığındaki İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, önceki gün koronavirüs tedbirleri kapsamında vakaların artış gösterdiği Eseler köyünde karantina uygularken, ilçe merkezinde vatandaşların sigara içme bahanesiyle sık sık maske kuralının ihlal etmesi üzerine halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yürürken sigara içilmesi yasaklanmıştı.

İşte cenazeden kareler:

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan KOLKU