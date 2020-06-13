Emet Çevre Yolu yıl sonuna kadar tamamlanacak Kütahya'nın Emet ilçesinde, Korona virüs salgını dönemimde ara verilen çevre yolu çalışmaları hızlı bir şekilde yeniden başladı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Korona virüs salgını dönemimde ara verilen çevre yolu çalışmaları hızlı bir şekilde yeniden başladı.

Hisarcık-Emet-Tavşanlı yol çalışmalarında Emet Çevre Yolu Mevkii'nde çalışmalar hızlanırken, Hisarcık köprü çıkışından Emet Orman Deposu alanına kadar olan bölğede sıcak asfalt çalışmalarınında başladığı bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ile birlikte, çalışmaları yerinde incelerken, çevre yolu yapım çalışmalarının sezon sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Pandemi süreci boyunca sekteye uğrattığımız çalışmalarımız yeniden hız kazanırken ihaleyi alan YAFA firması çevre yolunda çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ediyor. Hisarcık ilçemizin girişindeki köprüden, Emet Orman deposu alanına kadar olan alanda taş duvar örme çalışmaları yanında sıcak asfalt çalışmaları da sürüyor. Çevre yolumuzda orta alan refüj ve aydınlatmaları da yapılarak gerçekleştirilecek. Yolumuzun tamamlanması ile birlikte ağır tonajlı araçlar şehir içine girmeden, çevre yolundan trafik akışını sağlarken, okullar caddemizde belediyemiz sınırları içerisinde kalarak belediyemiz sorumluluğuna girecek. Bu alanda, belediye olarak gerekli çalışmalarımızı yaparak, okullar caddemizin şehre entegresi sağlanacak. Çalışmalar tamamlanınca şehir giriş ve çıkışlarımız modern bir görünüme kavuşacak" dedi.

Emet Tavşanlı Yolu Kovalı Mevkii'ne kadar olacak çalışmaların planlamalarının yapıldığını ifade eden AK Parti Emet ilçe Başkanı Süleyman Ciner, "Yol ihalesini alan firmamızın bu yıl sonuna kadar hedefi, Emetbor işletmemiz girişine kadar çalışmayı götürmek. Bu kapsamda Kızıldere mevkimizde artık tarih olacak. Yeni yolumuzda önümüzdeki yıl ise, işletme devamından, Günlüce köyü mevkiimizde hizmete açılan yeni yola bağlantı güzergahında devam edecek" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA