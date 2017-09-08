Emet AK Parti'de Temayül Yoklaması
Emet AK Parti İlçe Teşkilatı’nda temayül yoklaması ve mülakatlar gerçekleştirildi.
Emet AK Parti İlçe Teşkilatı'nda temayül yoklaması ve mülakatlar gerçekleştirildi.
Temayül yoklamasında koordinatör eski Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, eski İlçe başkanları, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, köy temsilcileri ve başkan adayları hazır bulundu.
AK Parti Emet İlçe Başkanı Mehmet Yağcıklı, kongre sürecinin başladığını ifade ederek, "Partimizin 6. Olağan Kongresi sürecinde, ilçe başkan adaylarının bu kadar çok olmasının sebebi de yerine getirmiş olduğumuz görevlerde ne kadar başarılı olduğumuzun ve bu hizmet yarışında her adayın da hazır olduğunun bir göstergesidir. Her bir aday bizim rakibimiz değil, 'Tek Devlet, Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet' anlayışıyla hizmet yarışında beraber yürüdüğümüz dava arkadaşlarımızdır" şeklinde konuştu.
"AK Parti kurulduğu günden bu yana girdiği tüm seçimleri kazanmıştır"
Toplantıda partililere seslenen AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Partinin kurulduğu günden bu yana girdiği tüm seçimleri kazanarak teşkilat sisteminin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada örnek alınan bir siyasi oluşum olduğunu ifade etti.
Çetinbaş, "Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda görev alacak partililerimizde belirli aranan şartlarımız var. Bugün bu çalışmaları tamamlamak için buradayız. Kaç aday olduğu önemli değil. Teşkilat Başkanlığımız ve Genel Başkanımız 'Emet'te şu kardeşimiz adayımızdır' dediğinde bütün aday kardeşlerimiz başkanımızın koluna girecek ve bu kardeşimize zarar verecek her türlü hareketten kaçınılarak davamız için çalışılacaktır" diye konuştu.
"Hizmet ve dava için varız"
Milletvekili Hıdır, "Bizim kongrelerimiz de kavga gürültü olmaz"
"Bizim kongrelerimizde kavga gürültü olmaz" diyen koordinatör eski Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır, "Emet'te ben bu kadar aday olmasını üstat Necip Fazıl'ın, 'kim var' diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert 'ben varım' cevabını verici, her ferdi 'benim olmadığım yerde kimse yoktur' inancında bir teşkilatız. İşte Emet'te bugün ben sonuna kadar 'hizmet ve dava için varım' diyen adaylarımızla beraberiz" dedi.
Daha sonra yapılan temayül yoklamasında köy temsilcileri, başkanlık için destekledikleri isimler için oy kullandılar.
Bire bir yapılan mülakatlarda daha önce görev yapan ilçe başkanları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, gençlik ve kolları başkanlarının görüşleri alındı. Daha sonra başkan adayları Ahmet Ciner, Ali Er, Barbaros Karaosmanoğlu, Ebubekir Şengül, Fatih Özata, Hasan Önver, Hüseyin Doğan, Hüseyin Çırak, İsmail Akay, İsmail Elmacı, İsmail Koçman, Kemal Tezcanlı, Mehmet Uzun, Mustafa Ural, Talip Kaya ve mevcut Başkan Mehmet Yağcıklı mülakata katıldılar.18 adayın bulunduğu Emet AK Parti'de 2 aday mülakata gelmedi. ( EFE) - KÜTAHYA